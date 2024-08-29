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Россия нарастила поставки угля в Индонезию почти вдвое - РИА Новости, 29.08.2024
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02:33 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/ugol-1969097631.html
Россия нарастила поставки угля в Индонезию почти вдвое
Россия нарастила поставки угля в Индонезию почти вдвое - РИА Новости, 29.08.2024
Россия нарастила поставки угля в Индонезию почти вдвое
Россия в первом полугодии нарастила поставки энергетического угля в Индонезию почти вдвое - до рекордных 2,8 миллиона тонн, что сделало ее вторым основным... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T02:33
2024-08-29T02:33
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия в первом полугодии нарастила поставки энергетического угля в Индонезию почти вдвое - до рекордных 2,8 миллиона тонн, что сделало ее вторым основным поставщиком на местный рынок, следует из анализа РИА Новости данных индонезийской статслужбы. Так, продажи Россией каменного угля Индонезии в январе-июне выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,8 раза - до 2,8 миллиона тонн, что является максимальным уровнем для этого периода. В денежном выражении показатель увеличился до 477,3 миллиона долларов с 404,8 миллиона годом ранее. Экспорт антрацита и битуминозного угля увеличился за январь-июнь в 1,7 раза - до 962 тысяч и 1,8 миллиона тонн соответственно. Поставки других видов каменного угля выросли до 108 тысяч тонн с 22 килограмм в 2023 году. В результате Россия была вторым основным поставщиком каменного угля в Индонезию, впереди только Австралия, которая также увеличила поставки за год - в 1,5 раза, до 4 миллионов тонн. США удалось вытеснить из топ-3 Китай: Штаты нарастили свой экспорт в 6,7 раза - до 761,3 тысячи тонн, при этом Поднебесная, наоборот, его сократила - до 723,5 тысячи тонн с 1,3 миллиона тонн в первом полугодии прошлого года.
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россия, индонезия, австралия, в мире
Россия, Индонезия, Австралия, В мире
Россия нарастила поставки угля в Индонезию почти вдвое

Россия за полгода увеличила экспорт угля в Индонезию до 2,8 миллиона тонн

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСклад угля
Склад угля - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Склад угля. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия в первом полугодии нарастила поставки энергетического угля в Индонезию почти вдвое - до рекордных 2,8 миллиона тонн, что сделало ее вторым основным поставщиком на местный рынок, следует из анализа РИА Новости данных индонезийской статслужбы.
Так, продажи Россией каменного угля Индонезии в январе-июне выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,8 раза - до 2,8 миллиона тонн, что является максимальным уровнем для этого периода. В денежном выражении показатель увеличился до 477,3 миллиона долларов с 404,8 миллиона годом ранее.
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Экспорт антрацита и битуминозного угля увеличился за январь-июнь в 1,7 раза - до 962 тысяч и 1,8 миллиона тонн соответственно. Поставки других видов каменного угля выросли до 108 тысяч тонн с 22 килограмм в 2023 году.
В результате Россия была вторым основным поставщиком каменного угля в Индонезию, впереди только Австралия, которая также увеличила поставки за год - в 1,5 раза, до 4 миллионов тонн. США удалось вытеснить из топ-3 Китай: Штаты нарастили свой экспорт в 6,7 раза - до 761,3 тысячи тонн, при этом Поднебесная, наоборот, его сократила - до 723,5 тысячи тонн с 1,3 миллиона тонн в первом полугодии прошлого года.
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