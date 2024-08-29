Главы МИД ЕС не приняли решение по ограничениям на удары ВСУ вглубь России
Главы МИД ЕС не приняли общего решения по снятию запрета на удары ВСУ вглубь РФ
© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза не пришли к общему решению по снятию запрета на удары ВСУ европейским оружием вглубь России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи в Брюсселе.
"Министры обсудили снятие ограничений. Основной вывод такой, что это остается решением каждой отдельной страны-члена. Некоторые вообще решили не поставлять оружие Украине. <...> Мы не пришли к единой европейской позиции", — сказал он.
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При этом чиновник утверждает, что многие государства Евросоюза поддерживают украинскую операцию в Курской области.
Ранее в четверг Боррель призвал ЕС снять все ограничения на атаки киевского режима вглубь российской территории. Он сделал это заявление перед началом заседания глав МИД стран сообщества, в котором также принимал участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Последний, в свою очередь, пожаловался, что ВСУ терпят поражение на фронте из-за колебания союзников.
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Далеко не все европейские политики разделяют позицию главы дипломатии ЕС. Так, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает против ударов дальнобойным оружием по России, поскольку это влечет риск серьезной эскалации конфликта.
Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, украинская армия уже наносит удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.