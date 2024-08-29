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Главы МИД ЕС не приняли решение по ограничениям на удары ВСУ вглубь России - РИА Новости, 29.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:48 29.08.2024 (обновлено: 21:35 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/udary-1969332698.html
Главы МИД ЕС не приняли решение по ограничениям на удары ВСУ вглубь России
Главы МИД ЕС не приняли решение по ограничениям на удары ВСУ вглубь России - РИА Новости, 29.08.2024
Главы МИД ЕС не приняли решение по ограничениям на удары ВСУ вглубь России
Главы МИД стран Евросоюза не пришли к общему решению по снятию запрета на удары ВСУ европейским оружием вглубь России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T20:48
2024-08-29T21:35
россия
евросоюз
специальная военная операция на украине
в мире
брюссель
жозеп боррель
дмитрий кулеба
вооруженные силы украины
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БРЮССЕЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза не пришли к общему решению по снятию запрета на удары ВСУ европейским оружием вглубь России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи в Брюсселе."Министры обсудили снятие ограничений. Основной вывод такой, что это остается решением каждой отдельной страны-члена. Некоторые вообще решили не поставлять оружие Украине. &lt;...&gt; Мы не пришли к единой европейской позиции", — сказал он.При этом чиновник утверждает, что многие государства Евросоюза поддерживают украинскую операцию в Курской области.Ранее в четверг Боррель призвал ЕС снять все ограничения на атаки киевского режима вглубь российской территории. Он сделал это заявление перед началом заседания глав МИД стран сообщества, в котором также принимал участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Последний, в свою очередь, пожаловался, что ВСУ терпят поражение на фронте из-за колебания союзников.Далеко не все европейские политики разделяют позицию главы дипломатии ЕС. Так, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает против ударов дальнобойным оружием по России, поскольку это влечет риск серьезной эскалации конфликта.Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, украинская армия уже наносит удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.
https://ria.ru/20240829/gosduma-1969262831.html
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россия, евросоюз, в мире, брюссель, жозеп боррель, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины, украина, петер сийярто
Россия, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине, В мире, Брюссель, Жозеп Боррель, Дмитрий Кулеба, Вооруженные силы Украины, Украина, Петер Сийярто
Главы МИД ЕС не приняли решение по ограничениям на удары ВСУ вглубь России

Главы МИД ЕС не приняли общего решения по снятию запрета на удары ВСУ вглубь РФ

© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза не пришли к общему решению по снятию запрета на удары ВСУ европейским оружием вглубь России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи в Брюсселе.
"Министры обсудили снятие ограничений. Основной вывод такой, что это остается решением каждой отдельной страны-члена. Некоторые вообще решили не поставлять оружие Украине. <...> Мы не пришли к единой европейской позиции", — сказал он.
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При этом чиновник утверждает, что многие государства Евросоюза поддерживают украинскую операцию в Курской области.
Ранее в четверг Боррель призвал ЕС снять все ограничения на атаки киевского режима вглубь российской территории. Он сделал это заявление перед началом заседания глав МИД стран сообщества, в котором также принимал участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Последний, в свою очередь, пожаловался, что ВСУ терпят поражение на фронте из-за колебания союзников.
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Далеко не все европейские политики разделяют позицию главы дипломатии ЕС. Так, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает против ударов дальнобойным оружием по России, поскольку это влечет риск серьезной эскалации конфликта.
Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, украинская армия уже наносит удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЕвросоюзВ миреБрюссельЖозеп БоррельДмитрий КулебаВооруженные силы УкраиныУкраинаПетер Сийярто
 
 
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