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Боррель призвал ЕС полностью снять ограничения на удары ВСУ по России

Боррель призвал ЕС полностью снять ограничения на удары ВСУ по России - РИА Новости, 29.08.2024

Боррель призвал ЕС полностью снять ограничения на удары ВСУ по России

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС должны полностью снять ограничения на удары Киева по территории России. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T09:48

2024-08-29T09:48

2024-08-29T10:02

евросоюз

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нато

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БРЮССЕЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС должны полностью снять ограничения на удары Киева по территории России.Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории."Такие ограничения на использование оружия должны быть полностью сняты для самообороны Украины. Оборудование, которое мы поставляем Украине, должно использоваться полностью, чтобы Украина могла наносить удары по тем местам, откуда Россия наносит удары по ним", - сказал Боррель перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран сообщества с участием украинского министра иностранных дела Дмитрия Кулебы.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html

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евросоюз, киев, россия, в мире, украина, сергей лавров, нато, жозеп боррель