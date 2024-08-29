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Подполье сообщило об ударе по иностранным наемникам в порту в Одессе - РИА Новости, 29.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:47 29.08.2024 (обновлено: 22:23 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/udar-1969339788.html
Подполье сообщило об ударе по иностранным наемникам в порту в Одессе
Подполье сообщило об ударе по иностранным наемникам в порту в Одессе - РИА Новости, 29.08.2024
Подполье сообщило об ударе по иностранным наемникам в порту в Одессе
В Одессе атаковали порт, где находились иностранные наемники, отвечавшие за прием западной военной техники, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T21:47
2024-08-29T22:23
специальная военная операция на украине
одесса
сергей лебедев
в мире
румыния
вооруженные силы украины
дмитрий песков
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ДОНЕЦК, 29 авг — РИА Новости. В Одессе атаковали порт, где находились иностранные наемники, отвечавшие за прием западной военной техники, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Одесса. Где-то в 20:00 был прилет в Ильичевский порт. &lt;...&gt; По дополнительным данным, прилет был в здание, где находились "иностранные специалисты", прикомандированные к ВСУ. Иностранцы встречали привозимую технику и, согласно назначению, распределяли ее по подразделениям, где их ставили младшим офицерским или сержантским составом", — сказал собеседник агентства.По его данным, при ударе были ликвидированы более 20 наемников, еще около 50 человек получили ранения. При этом четверых эвакуировали на вертолете, улетевшем в сторону Румынии, добавил Лебедев.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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одесса, сергей лебедев, в мире, румыния, вооруженные силы украины, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Сергей Лебедев, В мире, Румыния, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков
Подполье сообщило об ударе по иностранным наемникам в порту в Одессе

Подполье: в Одессе поразили порт с наемниками, принимавшими западную технику

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям
Боевая стрельба по целям - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 авг — РИА Новости. В Одессе атаковали порт, где находились иностранные наемники, отвечавшие за прием западной военной техники, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Одесса. Где-то в 20:00 был прилет в Ильичевский порт. <...> По дополнительным данным, прилет был в здание, где находились "иностранные специалисты", прикомандированные к ВСУ. Иностранцы встречали привозимую технику и, согласно назначению, распределяли ее по подразделениям, где их ставили младшим офицерским или сержантским составом", — сказал собеседник агентства.
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По его данным, при ударе были ликвидированы более 20 наемников, еще около 50 человек получили ранения. При этом четверых эвакуировали на вертолете, улетевшем в сторону Румынии, добавил Лебедев.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеОдессаСергей ЛебедевВ миреРумынияВооруженные силы УкраиныДмитрий Песков
 
 
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