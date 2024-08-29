https://ria.ru/20240829/udar-1969339788.html

Подполье сообщило об ударе по иностранным наемникам в порту в Одессе

Подполье сообщило об ударе по иностранным наемникам в порту в Одессе - РИА Новости, 29.08.2024

Подполье сообщило об ударе по иностранным наемникам в порту в Одессе

В Одессе атаковали порт, где находились иностранные наемники, отвечавшие за прием западной военной техники, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T21:47

2024-08-29T21:47

2024-08-29T22:23

специальная военная операция на украине

одесса

сергей лебедев

в мире

румыния

вооруженные силы украины

дмитрий песков

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ДОНЕЦК, 29 авг — РИА Новости. В Одессе атаковали порт, где находились иностранные наемники, отвечавшие за прием западной военной техники, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Одесса. Где-то в 20:00 был прилет в Ильичевский порт. <...> По дополнительным данным, прилет был в здание, где находились "иностранные специалисты", прикомандированные к ВСУ. Иностранцы встречали привозимую технику и, согласно назначению, распределяли ее по подразделениям, где их ставили младшим офицерским или сержантским составом", — сказал собеседник агентства.По его данным, при ударе были ликвидированы более 20 наемников, еще около 50 человек получили ранения. При этом четверых эвакуировали на вертолете, улетевшем в сторону Румынии, добавил Лебедев.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

одесса

румыния

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одесса, сергей лебедев, в мире, румыния, вооруженные силы украины, дмитрий песков