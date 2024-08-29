https://ria.ru/20240829/udar-1969339788.html
Подполье сообщило об ударе по иностранным наемникам в порту в Одессе
Подполье сообщило об ударе по иностранным наемникам в порту в Одессе - РИА Новости, 29.08.2024
Подполье сообщило об ударе по иностранным наемникам в порту в Одессе
В Одессе атаковали порт, где находились иностранные наемники, отвечавшие за прием западной военной техники, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T21:47
2024-08-29T21:47
2024-08-29T22:23
специальная военная операция на украине
одесса
сергей лебедев
в мире
румыния
вооруженные силы украины
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352348_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_ca4074a2d8a4a85a224a62ed1045a052.jpg
ДОНЕЦК, 29 авг — РИА Новости. В Одессе атаковали порт, где находились иностранные наемники, отвечавшие за прием западной военной техники, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Одесса. Где-то в 20:00 был прилет в Ильичевский порт. <...> По дополнительным данным, прилет был в здание, где находились "иностранные специалисты", прикомандированные к ВСУ. Иностранцы встречали привозимую технику и, согласно назначению, распределяли ее по подразделениям, где их ставили младшим офицерским или сержантским составом", — сказал собеседник агентства.По его данным, при ударе были ликвидированы более 20 наемников, еще около 50 человек получили ранения. При этом четверых эвакуировали на вертолете, улетевшем в сторону Румынии, добавил Лебедев.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
одесса
румыния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352348_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_118545ab6fc5eecfa9416ec913931167.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесса, сергей лебедев, в мире, румыния, вооруженные силы украины, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Сергей Лебедев, В мире, Румыния, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков
Подполье сообщило об ударе по иностранным наемникам в порту в Одессе
Подполье: в Одессе поразили порт с наемниками, принимавшими западную технику