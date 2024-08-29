https://ria.ru/20240829/udar-1969287100.html

"Взорвала все базы". В США забили тревогу из-за российских ударов

"Взорвала все базы". В США забили тревогу из-за российских ударов - РИА Новости, 29.08.2024

"Взорвала все базы". В США забили тревогу из-за российских ударов

РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T17:07

2024-08-29T17:07

2024-08-29T17:07

специальная военная операция на украине

в мире

россия

курская область

сумская область

скотт риттер

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959731427_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_da206701743b617061d0a33a826bce81.jpg

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российские войска последовательно ликвидируют базы материально-технической поддержки, которые ВСУ используют для атак на Курскую область, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong."Россия уже взорвала все базы материально-технической поддержки в Сумской области", — отметил он.По словам эксперта, ВС России уничтожают украинские танки, а кроме того, у ВСУ подходят к концу запасы топлива для них. Риттер добавил, что сейчас украинские боевики окапываются, но у них скоро закончатся боеприпасы, и они не смогут спастись."Они все умрут или попадут в плен, очень немногие из них выживут", — резюмировал отставной разведчик.Накануне Минобороны сообщило, что российская военная авиация ударила в Сумской области по резервам украинских бригад, участвующих в попытке вторжения на территорию России.

https://ria.ru/20240829/zelenskiy-1969259200.html

https://ria.ru/20240829/kurskaya_oblast-1969240657.html

россия

курская область

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, курская область, сумская область, скотт риттер, вооруженные силы украины