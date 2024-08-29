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"Взорвала все базы". В США забили тревогу из-за российских ударов
"Взорвала все базы". В США забили тревогу из-за российских ударов - РИА Новости, 29.08.2024
"Взорвала все базы". В США забили тревогу из-за российских ударов
РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T17:07
2024-08-29T17:07
2024-08-29T17:07
специальная военная операция на украине
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скотт риттер
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российские войска последовательно ликвидируют базы материально-технической поддержки, которые ВСУ используют для атак на Курскую область, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong."Россия уже взорвала все базы материально-технической поддержки в Сумской области", — отметил он.По словам эксперта, ВС России уничтожают украинские танки, а кроме того, у ВСУ подходят к концу запасы топлива для них. Риттер добавил, что сейчас украинские боевики окапываются, но у них скоро закончатся боеприпасы, и они не смогут спастись."Они все умрут или попадут в плен, очень немногие из них выживут", — резюмировал отставной разведчик.Накануне Минобороны сообщило, что российская военная авиация ударила в Сумской области по резервам украинских бригад, участвующих в попытке вторжения на территорию России.
https://ria.ru/20240829/zelenskiy-1969259200.html
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в мире, россия, курская область, сумская область, скотт риттер, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Курская область, Сумская область, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины
"Взорвала все базы". В США забили тревогу из-за российских ударов
Риттер: Россия уничтожила базы снабжения ВСУ в Сумской области