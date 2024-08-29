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Ученые из КНР предложили радикальный способ спасения человечества - РИА Новости, 29.08.2024
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Наука
 
10:32 29.08.2024 (обновлено: 11:25 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/uchenye-1969141393.html
Ученые из КНР предложили радикальный способ спасения человечества
Ученые из КНР предложили радикальный способ спасения человечества - РИА Новости, 29.08.2024
Ученые из КНР предложили радикальный способ спасения человечества
Ученые из Пекинского института проектирования космических аппаратов призвали разрабатывать ядерное оружие для защиты от астероидов, пишет South China Morning... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T10:32
2024-08-29T11:25
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Ученые из Пекинского института проектирования космических аппаратов призвали разрабатывать ядерное оружие для защиты от астероидов, пишет South China Morning Post. "Исследователи заявили, что их анализ показал, что в некоторых ситуациях только ядерное оружие может предотвратить столкновение астероида с Землей, добавив, что они полностью осведомлены о международных законах, запрещающих использование или развертывание ядерного оружия в космосе, и что ядерные осадки могут также вызвать загрязнение межзвездного пространства", — говорится в публикации. Вместе с тем, они призвали тех, кто принимает решения, думать о долгосрочной перспективе и поддерживать исследования и разработки в области ядерной обороны, чтобы предотвратить угрозу судного дня для человечества. Как подчеркивают ученые, реальный риск столкновения нашей планеты с крупным астероидом гораздо выше по сравнению с предыдущими оценками. По их мнению, чтобы предотвратить такие угрозы, нужно иметь возможность запустить ядерные боеголовки в космос в течение очень короткого периода времени, который может составлять от семи до тридцати дней.
https://ria.ru/20240329/demografiya-1936430006.html
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Наука, Космос - РИА Наука, Земля
Ученые из КНР предложили радикальный способ спасения человечества

SCMP: в Китае призвали ускорить разработку ЯО для защиты Земли от астероидов

© NASA/JPL-CaltechАстероид 16 Психея
Астероид 16 Психея - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© NASA/JPL-Caltech
Астероид 16 Психея. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Ученые из Пекинского института проектирования космических аппаратов призвали разрабатывать ядерное оружие для защиты от астероидов, пишет South China Morning Post.

"Исследователи заявили, что их анализ показал, что в некоторых ситуациях только ядерное оружие может предотвратить столкновение астероида с Землей, добавив, что они полностью осведомлены о международных законах, запрещающих использование или развертывание ядерного оружия в космосе, и что ядерные осадки могут также вызвать загрязнение межзвездного пространства", — говорится в публикации.
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Вместе с тем, они призвали тех, кто принимает решения, думать о долгосрочной перспективе и поддерживать исследования и разработки в области ядерной обороны, чтобы предотвратить угрозу судного дня для человечества.

Как подчеркивают ученые, реальный риск столкновения нашей планеты с крупным астероидом гораздо выше по сравнению с предыдущими оценками. По их мнению, чтобы предотвратить такие угрозы, нужно иметь возможность запустить ядерные боеголовки в космос в течение очень короткого периода времени, который может составлять от семи до тридцати дней.
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