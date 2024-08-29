https://ria.ru/20240829/uchenye-1969141393.html

Ученые из КНР предложили радикальный способ спасения человечества

Ученые из КНР предложили радикальный способ спасения человечества - РИА Новости, 29.08.2024

Ученые из КНР предложили радикальный способ спасения человечества

Ученые из Пекинского института проектирования космических аппаратов призвали разрабатывать ядерное оружие для защиты от астероидов, пишет South China Morning... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T10:32

2024-08-29T10:32

2024-08-29T11:25

наука

космос - риа наука

земля

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804020490_0:215:986:769_1920x0_80_0_0_57f66c460396f12eb33f81f08345096e.jpg

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Ученые из Пекинского института проектирования космических аппаратов призвали разрабатывать ядерное оружие для защиты от астероидов, пишет South China Morning Post. "Исследователи заявили, что их анализ показал, что в некоторых ситуациях только ядерное оружие может предотвратить столкновение астероида с Землей, добавив, что они полностью осведомлены о международных законах, запрещающих использование или развертывание ядерного оружия в космосе, и что ядерные осадки могут также вызвать загрязнение межзвездного пространства", — говорится в публикации. Вместе с тем, они призвали тех, кто принимает решения, думать о долгосрочной перспективе и поддерживать исследования и разработки в области ядерной обороны, чтобы предотвратить угрозу судного дня для человечества. Как подчеркивают ученые, реальный риск столкновения нашей планеты с крупным астероидом гораздо выше по сравнению с предыдущими оценками. По их мнению, чтобы предотвратить такие угрозы, нужно иметь возможность запустить ядерные боеголовки в космос в течение очень короткого периода времени, который может составлять от семи до тридцати дней.

https://ria.ru/20240329/demografiya-1936430006.html

https://ria.ru/20240331/astronom-1936990497.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, земля