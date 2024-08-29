Ученые из КНР предложили радикальный способ спасения человечества
SCMP: в Китае призвали ускорить разработку ЯО для защиты Земли от астероидов
© NASA/JPL-CaltechАстероид 16 Психея
© NASA/JPL-Caltech
Астероид 16 Психея. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Ученые из Пекинского института проектирования космических аппаратов призвали разрабатывать ядерное оружие для защиты от астероидов, пишет South China Morning Post.
"Исследователи заявили, что их анализ показал, что в некоторых ситуациях только ядерное оружие может предотвратить столкновение астероида с Землей, добавив, что они полностью осведомлены о международных законах, запрещающих использование или развертывание ядерного оружия в космосе, и что ядерные осадки могут также вызвать загрязнение межзвездного пространства", — говорится в публикации.
"Исследователи заявили, что их анализ показал, что в некоторых ситуациях только ядерное оружие может предотвратить столкновение астероида с Землей, добавив, что они полностью осведомлены о международных законах, запрещающих использование или развертывание ядерного оружия в космосе, и что ядерные осадки могут также вызвать загрязнение межзвездного пространства", — говорится в публикации.
"Начнется коллапс". Названа главная угроза человечеству
29 марта, 08:00
Вместе с тем, они призвали тех, кто принимает решения, думать о долгосрочной перспективе и поддерживать исследования и разработки в области ядерной обороны, чтобы предотвратить угрозу судного дня для человечества.
Как подчеркивают ученые, реальный риск столкновения нашей планеты с крупным астероидом гораздо выше по сравнению с предыдущими оценками. По их мнению, чтобы предотвратить такие угрозы, нужно иметь возможность запустить ядерные боеголовки в космос в течение очень короткого периода времени, который может составлять от семи до тридцати дней.
Как подчеркивают ученые, реальный риск столкновения нашей планеты с крупным астероидом гораздо выше по сравнению с предыдущими оценками. По их мнению, чтобы предотвратить такие угрозы, нужно иметь возможность запустить ядерные боеголовки в космос в течение очень короткого периода времени, который может составлять от семи до тридцати дней.