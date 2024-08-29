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В Тюрингии заявили о возможности введения контроля на своих границах - РИА Новости, 29.08.2024
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23:12 29.08.2024 (обновлено: 23:39 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/tyuringiya-1969348616.html
В Тюрингии заявили о возможности введения контроля на своих границах
В Тюрингии заявили о возможности введения контроля на своих границах - РИА Новости, 29.08.2024
В Тюрингии заявили о возможности введения контроля на своих границах
Глава отделения правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Тюрингии Бьорн Хёке допустил введение контроля на границах федеральной земли, передает... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T23:12
2024-08-29T23:39
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Глава отделения правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Тюрингии Бьорн Хёке допустил введение контроля на границах федеральной земли, передает телеканал Welt."Да, это было бы возможно, потому что мы, как Свободное государство Тюрингия, обладаем статусом государства. Если федеральный центр нас не защищает, то мы должны защитить себя сами", — сказал немецкий политик на предвыборном мероприятии в городе Нордхаузен, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.При этом Хёке подчеркнул, что речь идет лишь о гипотетической возможности введения контроля на границах.На минувшей неделе сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдел потребовала изменить миграционную политику Германии. Этот вопрос стал особенно острым после недавнего теракта в Золингене, когда 26-летний выходец из Сирии напал с ножом на людей на местном фестивале. Погибли три человека, еще восемь пострадали. Ответственность за произошедшее взяло на себя "Исламское государство"*.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240819/germanija-1967146157.html
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тюрингия, саксония, в мире, германия
Тюрингия, Саксония, В мире, Германия
В Тюрингии заявили о возможности введения контроля на своих границах

Глава отделения АдГ в Тюрингии допустил введение контроля на границах федземли

© Flickr / Jorge CastroЭрфурт, Тюрингия
Эрфурт, Тюрингия - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Flickr / Jorge Castro
Эрфурт, Тюрингия. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Глава отделения правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Тюрингии Бьорн Хёке допустил введение контроля на границах федеральной земли, передает телеканал Welt.
"Да, это было бы возможно, потому что мы, как Свободное государство Тюрингия, обладаем статусом государства. Если федеральный центр нас не защищает, то мы должны защитить себя сами", — сказал немецкий политик на предвыборном мероприятии в городе Нордхаузен, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
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В воскресенье, 1 сентября, в Тюрингии пройдут выборы в региональный парламент (ландтаг). Согласно опросам лидирует АдГ, которую поддерживают примерно 30 процентов избирателей.

При этом Хёке подчеркнул, что речь идет лишь о гипотетической возможности введения контроля на границах.
На минувшей неделе сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдел потребовала изменить миграционную политику Германии. Этот вопрос стал особенно острым после недавнего теракта в Золингене, когда 26-летний выходец из Сирии напал с ножом на людей на местном фестивале. Погибли три человека, еще восемь пострадали. Ответственность за произошедшее взяло на себя "Исламское государство"*.
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