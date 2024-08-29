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В Калининградской области на берег выбросило 300-килограммового тунца
В Калининградской области на берег выбросило 300-килограммового тунца - РИА Новости, 29.08.2024
В Калининградской области на берег выбросило 300-килограммового тунца
Тунца весом более 300 килограммов выбросило на побережье Балтики под Калининградом, его нашли спасатели при обходе пляжа, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T16:57
2024-08-29T16:57
2024-08-29T17:19
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КАЛИНИНГРАД, 29 авг — РИА Новости. Тунца весом более 300 килограммов выбросило на побережье Балтики под Калининградом, его нашли спасатели при обходе пляжа, сообщил РИА Новости руководитель Центра обеспечения безопасности Зеленоградского муниципального округа Алексей Герасименко. "Спасатели утром заступили на смену и обнаружили тунца. Предположительно, он весит больше 300 килограммов, потому что весы зашкалило, на 300 килограммов рассчитаны, он, видимо, больше весит. За мою практику впервые такое. Я не ученый, но, может, какой-то сбой в экосистеме произошел, зашел косяк сюда. Но вот такой факт. Сделали анализ — рыба хорошая, свежая, пригодна к пище. Выдадут завтра документы", - сказал Герасименко.
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калининград, калининградская область, происшествия
Калининград, Калининградская область, Происшествия
В Калининградской области на берег выбросило 300-килограммового тунца
На побережье Балтики под Калининградом выбросило тунца весом более 300 кг
КАЛИНИНГРАД, 29 авг — РИА Новости. Тунца весом более 300 килограммов выбросило на побережье Балтики под Калининградом, его нашли спасатели при обходе пляжа, сообщил РИА Новости руководитель Центра обеспечения безопасности Зеленоградского муниципального округа Алексей Герасименко.
"Спасатели утром заступили на смену и обнаружили тунца. Предположительно, он весит больше 300 килограммов, потому что весы зашкалило, на 300 килограммов рассчитаны, он, видимо, больше весит. За мою практику впервые такое. Я не ученый, но, может, какой-то сбой в экосистеме произошел, зашел косяк сюда. Но вот такой факт. Сделали анализ — рыба хорошая, свежая, пригодна к пище. Выдадут завтра документы", - сказал Герасименко.