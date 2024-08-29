https://ria.ru/20240829/tsb-1969220059.html

Центробанк предупредил о риске глобального финансового кризиса

Центробанк предупредил о риске глобального финансового кризиса - РИА Новости, 29.08.2024

Центробанк предупредил о риске глобального финансового кризиса

Повышение учетных ставок в развитых странах в последние несколько лет может привести к глобальному финансовому кризису, говорится в опубликованном Банком России РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T13:51

2024-08-29T13:51

2024-08-29T14:45

экономика

центральный банк рф (цб рф)

китай

сша

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Повышение учетных ставок в развитых странах в последние несколько лет может привести к глобальному финансовому кризису, говорится в опубликованном Банком России проекте "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики". "Произошедшее в 2022-2023 годах повышение ставок денежно-кредитной политики развитыми странами является одним из самых быстрых в истории, и оно произошло после почти 15-летнего периода околонулевых ставок центральных банков", — указывается в документе.Таким образом, именно эта тенденция, а также накопившиеся дисбалансы на финансовых рынках в развитых странах могут спровоцировать мировой финансовый кризис, сопоставимый по масштабам с тем, что произошел в 2007-2008 годах.По оценкам регулятора, в рамках этого сценария первые кризисные явления начнут проявляться в первом квартале и достигнут пика во втором-третьем кварталах 2025-го. Центробанки, в свою очередь, отреагируют понижением ставок, следует из проекта.В дополнение к финансовому кризису в мире нарастает тенденция к деглобализации мировой экономики — деление и распад на торговые блоки и зоны. Причиной тому стал риск ухудшения отношений между Китаем и США.Как пояснили в ЦБ, страны все больше стремятся разместить производства на своих территориях и выбирают партнеров не из экономических соображений, а опираясь на такие критерии, как географическая близость и "дружественность" (решоринг и френдшоринг).Фрагментация мировой торговли ведет к снижению совокупной факторной производительности и большей инфляции и, как следствие, усиливает негативные эффекты на финансовом рынке.Она также усугубляет рецессию в двух крупнейших экономиках — США и еврозоне. Все это приведет к резкому падению мирового спроса и значительному снижению цен на нефть.

https://ria.ru/20230915/krizis-1896157500.html

https://ria.ru/20240819/rost-1967020071.html

https://ria.ru/20240810/stavka-1965201969.html

китай

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экономика, центральный банк рф (цб рф), китай, сша