https://ria.ru/20240829/trevoga-1969331895.html
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.08.2024
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в четверг в Одесской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, а также на РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T20:42
2024-08-29T20:42
2024-08-29T20:43
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Одесской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога в указанных регионах начала звучать в период с 20.14 по 20.17 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html
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В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В Одесской и еще шести областях Украины объявили воздушную тревогу