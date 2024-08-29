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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.08.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в четверг в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T15:54
2024-08-29T15:54
2024-08-29T15:54
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога в Сумской области звучит почти два часа. В остальных указанных регионах тревогу объявили в 15.34 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Харьковской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу