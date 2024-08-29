https://ria.ru/20240829/trevoga-1969096209.html
В Киеве и двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.08.2024
В Киеве и двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, Винницкой и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T02:02
2024-08-29T02:02
2024-08-29T02:08
специальная военная операция на украине
киев
в мире
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891715406_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_79770255ce7d2ce6d55f379c8dde8992.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Винницкой и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее тревога была объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, она звучит до сих пор.Согласно данным ресурса, тревога была объявлена с 00.30 по 01.59 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240829/oshibka-1969094742.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891715406_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_8680462fca4e75d0afd0d71736d66370.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, в мире, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Россия
В Киеве и двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Онлайн-карта: в Киеве и двух областях Украины объявили воздушную тревогу