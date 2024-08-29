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Шеф Пентагона встретится с Умеровым, чтобы обсудить Курскую область - РИА Новости, 29.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:12 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/terakt-1969342302.html
Шеф Пентагона встретится с Умеровым, чтобы обсудить Курскую область
Шеф Пентагона встретится с Умеровым, чтобы обсудить Курскую область - РИА Новости, 29.08.2024
Шеф Пентагона встретится с Умеровым, чтобы обсудить Курскую область
Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу примет у себя главу минобороны Украины Рустема Умерова и обсудит с ним террористическую атаку ВСУ на Курскую область,... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T22:12
2024-08-29T22:12
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
ллойд остин
рустем умеров
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу примет у себя главу минобороны Украины Рустема Умерова и обсудит с ним террористическую атаку ВСУ на Курскую область, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. "Завтра министр Остин примет украинского министра обороны Умерова здесь, в Пентагоне… Он также получит обновленную информацию о ситуации на поле боя, в том числе в Курске", - сообщила она журналистам в четверг. Синхг подчеркнула, что Остин намерен подтвердить приверженность США дальнейшей поддержке Украины, но не стала приводить дополнительные детали предстоящей встречи. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и Умеров на этой неделе проведут встречу с представителями администрации президента США Джо Байдена в попытке убедить Белый дом снять ограничения на удары дальнобойным американским оружием вглубь российской территории. По данным собеседников, Ермак и Умеров намерены предоставить Вашингтону перечень "приоритетных целей", без ударов по которым, согласно позиции Киева, "будет сложно изменить курс военных действий в сторону Украины". Во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил журналистам, что США пока не планируют снимать действующие ограничения на удары ВСУ американским оружием вглубь российской территории несмотря на жалобы Зеленского, призывающего Запад их снять. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 29 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7450 военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html
https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html
https://ria.ru/20240828/spetsoperatsiya--1968683824.html
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россия, сша, украина, ллойд остин, рустем умеров, владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Ллойд Остин, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, В мире
Шеф Пентагона встретится с Умеровым, чтобы обсудить Курскую область

Остин обсудит с Умеровым обстрел Курской области

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу примет у себя главу минобороны Украины Рустема Умерова и обсудит с ним террористическую атаку ВСУ на Курскую область, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
"Завтра министр Остин примет украинского министра обороны Умерова здесь, в Пентагоне… Он также получит обновленную информацию о ситуации на поле боя, в том числе в Курске", - сообщила она журналистам в четверг.
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Синхг подчеркнула, что Остин намерен подтвердить приверженность США дальнейшей поддержке Украины, но не стала приводить дополнительные детали предстоящей встречи.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и Умеров на этой неделе проведут встречу с представителями администрации президента США Джо Байдена в попытке убедить Белый дом снять ограничения на удары дальнобойным американским оружием вглубь российской территории.
По данным собеседников, Ермак и Умеров намерены предоставить Вашингтону перечень "приоритетных целей", без ударов по которым, согласно позиции Киева, "будет сложно изменить курс военных действий в сторону Украины".
Во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил журналистам, что США пока не планируют снимать действующие ограничения на удары ВСУ американским оружием вглубь российской территории несмотря на жалобы Зеленского, призывающего Запад их снять.
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Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 29 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7450 военнослужащих, 74 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаЛлойд ОстинРустем УмеровВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
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