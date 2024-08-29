https://ria.ru/20240829/terakt-1969115541.html

Сторонник РДК* признал вину в подготовке теракта

Сторонник РДК* признал вину в подготовке теракта - РИА Новости, 29.08.2024

Сторонник РДК* признал вину в подготовке теракта

Сторонник запрещенной в России террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК)*, против которого в Москве расследуется уголовное дело о... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T08:22

2024-08-29T08:22

2024-08-29T08:22

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сергей лебедев

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специальная военная операция на украине

происшествия

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Сторонник запрещенной в России террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК)*, против которого в Москве расследуется уголовное дело о подготовке теракта, признал вину, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что уголовное дело в отношении 27-летнего сторонника РДК* о подготовке теракта было возбуждено в начале июня в Москве. По словам собеседника агентства, мужчина в прошлом году вступил в переписку в мессенджере с членами РДК*, а после отправился к военному комиссариату на северо-западе Москвы для разведки местности, составления плана отхода, наблюдения и фотофиксации. В итоге он был задержан. "Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту), мужчина признал вину", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в настоящее время мужчина находится под арестом. РДК* входит в украинское националистическое диверсионное подразделение "Кракен", сформированное главарями полка "Азов"* и Главного управления разведки Минобороны Украины, заявлял РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на агентурные данные и предоставив соответствующие видеокадры из Харьковской области, на которых во главе колонны с флагами РДК* ехал БТР с флагом "Кракена". Боевики так называемого РДК* воюют на стороне украинских националистов против российских войск. Вместе с "Легионом "Свобода России"* РДК* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях.*Запрещенные в России террористические организации

https://ria.ru/20240307/terakty-1931708401.html

https://ria.ru/20240827/terakt-1968856251.html

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россия, москва, харьковская область, сергей лебедев, министерство обороны украины, происшествия