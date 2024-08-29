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Сторонник РДК* признал вину в подготовке теракта - РИА Новости, 29.08.2024
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08:22 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/terakt-1969115541.html
Сторонник РДК* признал вину в подготовке теракта
Сторонник РДК* признал вину в подготовке теракта - РИА Новости, 29.08.2024
Сторонник РДК* признал вину в подготовке теракта
Сторонник запрещенной в России террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК)*, против которого в Москве расследуется уголовное дело о... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T08:22
2024-08-29T08:22
россия
москва
харьковская область
сергей лебедев
министерство обороны украины
специальная военная операция на украине
происшествия
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Сторонник запрещенной в России террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК)*, против которого в Москве расследуется уголовное дело о подготовке теракта, признал вину, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что уголовное дело в отношении 27-летнего сторонника РДК* о подготовке теракта было возбуждено в начале июня в Москве. По словам собеседника агентства, мужчина в прошлом году вступил в переписку в мессенджере с членами РДК*, а после отправился к военному комиссариату на северо-западе Москвы для разведки местности, составления плана отхода, наблюдения и фотофиксации. В итоге он был задержан. "Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту), мужчина признал вину", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в настоящее время мужчина находится под арестом. РДК* входит в украинское националистическое диверсионное подразделение "Кракен", сформированное главарями полка "Азов"* и Главного управления разведки Минобороны Украины, заявлял РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на агентурные данные и предоставив соответствующие видеокадры из Харьковской области, на которых во главе колонны с флагами РДК* ехал БТР с флагом "Кракена". Боевики так называемого РДК* воюют на стороне украинских националистов против российских войск. Вместе с "Легионом "Свобода России"* РДК* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях.*Запрещенные в России террористические организации
https://ria.ru/20240307/terakty-1931708401.html
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россия, москва, харьковская область, сергей лебедев, министерство обороны украины, происшествия
Россия, Москва, Харьковская область, Сергей Лебедев, Министерство обороны Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Сторонник РДК* признал вину в подготовке теракта

Задержанный в Москве сторонник РДК признал вину в подготовке теракта

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкФСБ
ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Сторонник запрещенной в России террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК)*, против которого в Москве расследуется уголовное дело о подготовке теракта, признал вину, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что уголовное дело в отношении 27-летнего сторонника РДК* о подготовке теракта было возбуждено в начале июня в Москве. По словам собеседника агентства, мужчина в прошлом году вступил в переписку в мессенджере с членами РДК*, а после отправился к военному комиссариату на северо-западе Москвы для разведки местности, составления плана отхода, наблюдения и фотофиксации. В итоге он был задержан.
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"Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту), мужчина признал вину", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в настоящее время мужчина находится под арестом.
РДК* входит в украинское националистическое диверсионное подразделение "Кракен", сформированное главарями полка "Азов"* и Главного управления разведки Минобороны Украины, заявлял РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на агентурные данные и предоставив соответствующие видеокадры из Харьковской области, на которых во главе колонны с флагами РДК* ехал БТР с флагом "Кракена".
Боевики так называемого РДК* воюют на стороне украинских националистов против российских войск. Вместе с "Легионом "Свобода России"* РДК* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваХарьковская областьСергей ЛебедевМинистерство обороны УкраиныПроисшествия
 
 
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