Сторонник РДК* признал вину в подготовке теракта
Задержанный в Москве сторонник РДК признал вину в подготовке теракта
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Сторонник запрещенной в России террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК)*, против которого в Москве расследуется уголовное дело о подготовке теракта, признал вину, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что уголовное дело в отношении 27-летнего сторонника РДК* о подготовке теракта было возбуждено в начале июня в Москве. По словам собеседника агентства, мужчина в прошлом году вступил в переписку в мессенджере с членами РДК*, а после отправился к военному комиссариату на северо-западе Москвы для разведки местности, составления плана отхода, наблюдения и фотофиксации. В итоге он был задержан.
"Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту), мужчина признал вину", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в настоящее время мужчина находится под арестом.
РДК* входит в украинское националистическое диверсионное подразделение "Кракен", сформированное главарями полка "Азов"* и Главного управления разведки Минобороны Украины, заявлял РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на агентурные данные и предоставив соответствующие видеокадры из Харьковской области, на которых во главе колонны с флагами РДК* ехал БТР с флагом "Кракена".
Боевики так называемого РДК* воюют на стороне украинских националистов против российских войск. Вместе с "Легионом "Свобода России"* РДК* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях.
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