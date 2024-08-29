https://ria.ru/20240829/tanki-1969122809.html

В "Ростехе" рассказали о дополнительной защите российских танков

В "Ростехе" рассказали о дополнительной защите российских танков - РИА Новости, 29.08.2024

В "Ростехе" рассказали о дополнительной защите российских танков

Российские танки Т-80БВМ, в отличие от танков западного производства у ВСУ, благодаря своей допзащите практически неуязвимы для дронов с кумулятивной боевой... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T09:12

2024-08-29T09:12

2024-08-29T09:12

новое оружие россии

безопасность

ростех

вооруженные силы украины

омсктрансмаш

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские танки Т-80БВМ, в отличие от танков западного производства у ВСУ, благодаря своей допзащите практически неуязвимы для дронов с кумулятивной боевой частью, говорится в сообщении "Ростеха". "На сегодняшний день штатная допзащита наших танков практически всеракурсная. Кроме "мангала", это дополнительная динамическая защита башни со всех сторон, двойные боковые экраны с активными защитными элементами, которые оберегают надгусеничные полки. Традиционно у танков совершенно неубиваемые лоб корпуса и башни. Кроме того, танки оснащаются "Накидкой", снижающей их тепловую, радиолокационную и визуальную заметность", - рассказали в госкорпорации. Там отметили, что такое обилие "тюнинга" – это необходимость, продиктованная боевым опытом. "В итоге отечественные машины почти не имеют слабых мест, куда их можно поразить дроном, несущим кумулятивную боевую часть, чего не скажешь о танках ВСУ, особенно западных", - заключили в "Ростехе". Танки Т-80БВМ производит "Омсктрансмаш" концерна "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех"). Эти машины поставляются в войска оснащенными специальной конструкцией для защиты от различных боеприпасов. Она состоит из сетчатых экранов и сеток, которые прикрывают моторно-трансмиссионное отделение и кормовую часть башни от попадания кумулятивных гранат, управляемых ракет и FPV-дронов. Ранее на Т-80БВМ начали устанавливать модуль защиты верхней полусферы башни - "мангал". У танков также появилась неразрывная защита направляющих колес. Благодаря динамической защите корпуса подрыв снаряда инициируется на большом удалении от основной брони, что позволяет сохранить машину.

https://ria.ru/20240226/abrams-1929623780.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, ростех, вооруженные силы украины, омсктрансмаш, россия, вооруженные силы рф