https://ria.ru/20240829/tanki-1969122809.html
В "Ростехе" рассказали о дополнительной защите российских танков
В "Ростехе" рассказали о дополнительной защите российских танков - РИА Новости, 29.08.2024
В "Ростехе" рассказали о дополнительной защите российских танков
Российские танки Т-80БВМ, в отличие от танков западного производства у ВСУ, благодаря своей допзащите практически неуязвимы для дронов с кумулятивной боевой... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T09:12
2024-08-29T09:12
2024-08-29T09:12
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские танки Т-80БВМ, в отличие от танков западного производства у ВСУ, благодаря своей допзащите практически неуязвимы для дронов с кумулятивной боевой частью, говорится в сообщении "Ростеха". "На сегодняшний день штатная допзащита наших танков практически всеракурсная. Кроме "мангала", это дополнительная динамическая защита башни со всех сторон, двойные боковые экраны с активными защитными элементами, которые оберегают надгусеничные полки. Традиционно у танков совершенно неубиваемые лоб корпуса и башни. Кроме того, танки оснащаются "Накидкой", снижающей их тепловую, радиолокационную и визуальную заметность", - рассказали в госкорпорации. Там отметили, что такое обилие "тюнинга" – это необходимость, продиктованная боевым опытом. "В итоге отечественные машины почти не имеют слабых мест, куда их можно поразить дроном, несущим кумулятивную боевую часть, чего не скажешь о танках ВСУ, особенно западных", - заключили в "Ростехе". Танки Т-80БВМ производит "Омсктрансмаш" концерна "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех"). Эти машины поставляются в войска оснащенными специальной конструкцией для защиты от различных боеприпасов. Она состоит из сетчатых экранов и сеток, которые прикрывают моторно-трансмиссионное отделение и кормовую часть башни от попадания кумулятивных гранат, управляемых ракет и FPV-дронов. Ранее на Т-80БВМ начали устанавливать модуль защиты верхней полусферы башни - "мангал". У танков также появилась неразрывная защита направляющих колес. Благодаря динамической защите корпуса подрыв снаряда инициируется на большом удалении от основной брони, что позволяет сохранить машину.
https://ria.ru/20240226/abrams-1929623780.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ростех, вооруженные силы украины, омсктрансмаш, россия, вооруженные силы рф
Новое оружие России, Безопасность, Ростех, Вооруженные силы Украины, Омсктрансмаш, Россия, Вооруженные силы РФ
В "Ростехе" рассказали о дополнительной защите российских танков
"Ростех": Т-80БВМ с допзащитой неуязвимы для дронов с кумулятивной боевой частью
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские танки Т-80БВМ, в отличие от танков западного производства у ВСУ, благодаря своей допзащите практически неуязвимы для дронов с кумулятивной боевой частью, говорится в сообщении "Ростеха".
"На сегодняшний день штатная допзащита наших танков практически всеракурсная. Кроме "мангала", это дополнительная динамическая защита башни со всех сторон, двойные боковые экраны с активными защитными элементами, которые оберегают надгусеничные полки. Традиционно у танков совершенно неубиваемые лоб корпуса и башни. Кроме того, танки оснащаются "Накидкой", снижающей их тепловую, радиолокационную и визуальную заметность", - рассказали в госкорпорации.
Там отметили, что такое обилие "тюнинга" – это необходимость, продиктованная боевым опытом.
«
"В итоге отечественные машины почти не имеют слабых мест, куда их можно поразить дроном, несущим кумулятивную боевую часть, чего не скажешь о танках ВСУ, особенно западных", - заключили в "Ростехе".
Танки Т-80БВМ производит "Омсктрансмаш
" концерна "Уралвагонзавод
" (входит в "Ростех"). Эти машины поставляются в войска оснащенными специальной конструкцией для защиты от различных боеприпасов. Она состоит из сетчатых экранов и сеток, которые прикрывают моторно-трансмиссионное отделение и кормовую часть башни от попадания кумулятивных гранат, управляемых ракет и FPV-дронов.
Ранее на Т-80БВМ начали устанавливать модуль защиты верхней полусферы башни - "мангал". У танков также появилась неразрывная защита направляющих колес. Благодаря динамической защите корпуса подрыв снаряда инициируется на большом удалении от основной брони, что позволяет сохранить машину.