https://ria.ru/20240829/svyaz-1969113060.html

В МИД рассказали об осложнении связи с жителями Курской области

В МИД рассказали об осложнении связи с жителями Курской области - РИА Новости, 29.08.2024

В МИД рассказали об осложнении связи с жителями Курской области

Связь с мирными жителями Курской области, куда вторглись ВСУ, сильно осложнена, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T07:37

2024-08-29T07:37

2024-08-29T08:54

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

родион мирошник

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Связь с мирными жителями Курской области, куда вторглись ВСУ, сильно осложнена, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Координация с людьми, которые остались на территории, очень сильно осложнена", - сказал Мирошник. Он отметил, что такая связь в основном осуществляется за счет людей, которые совершают вылазки туда. "Я общался с рядом ребят, которые, рискуя каждый день, направляются туда, тайно вывозят тех, кто не смог выехать. Это могут быть маломобильные люди, по каким-то причинам передумавшие. По сути дела, они тайными тропами вводят и выводят людей с территории, где пока хозяйничают украинские боевики. Они являются связующим звеном: говорят, в каком состоянии дома - уничтожены или не уничтожены, нужно ли покормить собаку", - добавил посол. Мирошник указал, что люди отказываются уезжать по разным причинам. В частности, не могут оставить свое хозяйство, покинуть территорию исходя из своих соображений. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240829/sudzha-1969109052.html

https://ria.ru/20240829/zelenskiy-1969107514.html

https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html

россия

курская область

брянская область

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Мирошник о работе сотрудников Российского Красного Креста в Курской области Связь с мирными жителями приграничья Курской области, куда совершили террористическую вылазку ВСУ, сильно осложнена, заявил в интервью РИА Новости посол МИД РФ Мирошник. Он отметил, что более 3,5 тыс человек уже обратились в Российский Красный Крест за помощью в поиске близких, за последнюю неделю нашли свыше 350 людей. 2024-08-29T07:37 true PT2M04S

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россия, курская область, брянская область, родион мирошник, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, происшествия