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В МИД рассказали об осложнении связи с жителями Курской области - РИА Новости, 29.08.2024
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07:37 29.08.2024 (обновлено: 08:54 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/svyaz-1969113060.html
В МИД рассказали об осложнении связи с жителями Курской области
В МИД рассказали об осложнении связи с жителями Курской области - РИА Новости, 29.08.2024
В МИД рассказали об осложнении связи с жителями Курской области
Связь с мирными жителями Курской области, куда вторглись ВСУ, сильно осложнена, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T07:37
2024-08-29T08:54
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
родион мирошник
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Связь с мирными жителями Курской области, куда вторглись ВСУ, сильно осложнена, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Координация с людьми, которые остались на территории, очень сильно осложнена", - сказал Мирошник. Он отметил, что такая связь в основном осуществляется за счет людей, которые совершают вылазки туда. "Я общался с рядом ребят, которые, рискуя каждый день, направляются туда, тайно вывозят тех, кто не смог выехать. Это могут быть маломобильные люди, по каким-то причинам передумавшие. По сути дела, они тайными тропами вводят и выводят людей с территории, где пока хозяйничают украинские боевики. Они являются связующим звеном: говорят, в каком состоянии дома - уничтожены или не уничтожены, нужно ли покормить собаку", - добавил посол. Мирошник указал, что люди отказываются уезжать по разным причинам. В частности, не могут оставить свое хозяйство, покинуть территорию исходя из своих соображений. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240829/sudzha-1969109052.html
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Мирошник о работе сотрудников Российского Красного Креста в Курской области
Связь с мирными жителями приграничья Курской области, куда совершили террористическую вылазку ВСУ, сильно осложнена, заявил в интервью РИА Новости посол МИД РФ Мирошник. Он отметил, что более 3,5 тыс человек уже обратились в Российский Красный Крест за помощью в поиске близких, за последнюю неделю нашли свыше 350 людей.
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россия, курская область, брянская область, родион мирошник, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Родион Мирошник, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В МИД рассказали об осложнении связи с жителями Курской области

Мирошник: связь с жителями Курской области, куда вторглись ВСУ, сильно осложнена

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Связь с мирными жителями Курской области, куда вторглись ВСУ, сильно осложнена, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Координация с людьми, которые остались на территории, очень сильно осложнена", - сказал Мирошник.
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Он отметил, что такая связь в основном осуществляется за счет людей, которые совершают вылазки туда.
"Я общался с рядом ребят, которые, рискуя каждый день, направляются туда, тайно вывозят тех, кто не смог выехать. Это могут быть маломобильные люди, по каким-то причинам передумавшие. По сути дела, они тайными тропами вводят и выводят людей с территории, где пока хозяйничают украинские боевики. Они являются связующим звеном: говорят, в каком состоянии дома - уничтожены или не уничтожены, нужно ли покормить собаку", - добавил посол.
Мирошник указал, что люди отказываются уезжать по разным причинам. В частности, не могут оставить свое хозяйство, покинуть территорию исходя из своих соображений.
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьРодион МирошникВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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