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"Осталось чуть-чуть": в США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 29.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:39 29.08.2024 (обновлено: 21:44 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/svo-1969338915.html
"Осталось чуть-чуть": в США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
"Осталось чуть-чуть": в США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 29.08.2024
"Осталось чуть-чуть": в США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
Российские войска находятся уже очень близко к реке Днепр и могут дойти до нее при необходимости, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T21:39
2024-08-29T21:44
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
донецкая народная республика
днепр (город)
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российские войска находятся уже очень близко к реке Днепр и могут дойти до нее при необходимости, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Между русскими и Днепром осталось совсем чуть-чуть. Они могут дойти до нее при желании", — считает эксперт.Как отметил Макговерн, преимущество российской армии укрепляется еще и благодаря тому, что Украина теряет свои лучшие войска в Курской области."Победа русских неизбежна. Я еще раз повторю: победа русских неизбежна. Почему я это говорю? Потому что я кое-что знаю о военной тактике, военной стратегии, я был в военной разведке и проработал на ЦРУ 27 лет. Русские идут вперед", — констатировал он.Как отмечал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, ситуация для ВСУ в ДНР и, в особенности, под Красноармейском (украинское название — Покровск) складывается катастрофическая.В августе украинские власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из населенных пунктов Красноармейского района на подконтрольной ВСУ части ДНР.Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240829/ssha-1969315686.html
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сша
украина
россия
донецкая народная республика
днепр (город)
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в мире, сша, украина, россия, донецкая народная республика, днепр (город), центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Днепр (город), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
"Осталось чуть-чуть": в США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО

Экс-аналитик ЦРУ: российские войска уже очень близки к Днепру

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российские войска находятся уже очень близко к реке Днепр и могут дойти до нее при необходимости, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Между русскими и Днепром осталось совсем чуть-чуть. Они могут дойти до нее при желании", — считает эксперт.
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Как отметил Макговерн, преимущество российской армии укрепляется еще и благодаря тому, что Украина теряет свои лучшие войска в Курской области.
«
"Победа русских неизбежна. Я еще раз повторю: победа русских неизбежна. Почему я это говорю? Потому что я кое-что знаю о военной тактике, военной стратегии, я был в военной разведке и проработал на ЦРУ 27 лет. Русские идут вперед", — констатировал он.
Как отмечал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, ситуация для ВСУ в ДНР и, в особенности, под Красноармейском (украинское название — Покровск) складывается катастрофическая.
В августе украинские власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из населенных пунктов Красноармейского района на подконтрольной ВСУ части ДНР.
Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаДнепр (город)Центральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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