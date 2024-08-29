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"Осталось чуть-чуть": в США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
"Осталось чуть-чуть": в США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 29.08.2024
"Осталось чуть-чуть": в США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
Российские войска находятся уже очень близко к реке Днепр и могут дойти до нее при необходимости, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T21:39
2024-08-29T21:39
2024-08-29T21:44
специальная военная операция на украине
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сша
украина
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донецкая народная республика
днепр (город)
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российские войска находятся уже очень близко к реке Днепр и могут дойти до нее при необходимости, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Между русскими и Днепром осталось совсем чуть-чуть. Они могут дойти до нее при желании", — считает эксперт.Как отметил Макговерн, преимущество российской армии укрепляется еще и благодаря тому, что Украина теряет свои лучшие войска в Курской области."Победа русских неизбежна. Я еще раз повторю: победа русских неизбежна. Почему я это говорю? Потому что я кое-что знаю о военной тактике, военной стратегии, я был в военной разведке и проработал на ЦРУ 27 лет. Русские идут вперед", — констатировал он.Как отмечал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, ситуация для ВСУ в ДНР и, в особенности, под Красноармейском (украинское название — Покровск) складывается катастрофическая.В августе украинские власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из населенных пунктов Красноармейского района на подконтрольной ВСУ части ДНР.Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240829/ssha-1969315686.html
https://ria.ru/20240829/kursk-1969257790.html
сша
украина
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днепр (город)
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"Осталось чуть-чуть": в США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
Экс-аналитик ЦРУ: российские войска уже очень близки к Днепру