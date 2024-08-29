https://ria.ru/20240829/sudzha-1969109052.html

Житель Курска рассказал, как ВСУ обстреливали обесточенные дома

Житель Курска рассказал, как ВСУ обстреливали обесточенные дома - РИА Новости, 29.08.2024

Житель Курска рассказал, как ВСУ обстреливали обесточенные дома

Житель Курска Сергей Катречко рассказал РИА Новости, что его мама, оказавшаяся во время обстрелов в приграничной Судже, не может забыть, как ВСУ светили... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T06:17

2024-08-29T06:17

2024-08-29T06:17

специальная военная операция на украине

россия

суджа

курск

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

происшествия

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КУРСК, 29 авг – РИА Новости. Житель Курска Сергей Катречко рассказал РИА Новости, что его мама, оказавшаяся во время обстрелов в приграничной Судже, не может забыть, как ВСУ светили фонарями в окна обесточенных домов, а потом стреляли по ним, устраивали поджоги. Катречко с семьей живёт в Курске, а его мать в Судже. Ранее он рассказывал агентству, что с началом обстрелов, потерял с ней связь. Мужчина сразу начал поиски. Женщину искали почти неделю, а когда нашли, она рассказала, что решилась идти пешком, чтобы выжить, так как оставшись дома погибла бы. Пенсионерка за 14 часов преодолела путь почти в 50 километров, шла полями и лесами - в халате и домашних тапочках. От увиденного и пережитого женщине до сих пор снятся кошмары. "Она много чего рассказывала, говорит, жгли дома, светили в окна. Она, когда дома была, света не было, они светили в окна фонариками, расстреливали, по стеклам стреляли, ужас был. Говорит, такие лица огромные", - сказал Катречко. Мать Катречко также вспоминает, как неизвестные стреляли из автоматов - под прицел попадали и люди, и животные, здания, связь была потеряна, отключился свет, сотовые вышки выбиты. Сейчас эвакуированная Наталья Катречко находится в пункте временного размещения в Курске, с ней работают психологи, женщина восстанавливает силы, только до сих пор снится один и тот же кошмарный сон. "Психолог сказал, что это у нее стресс и защита, ей начали кошмары сниться, она просыпается из-за того, что кто-то светит в окна фонариками и стреляет", - заключил Катречко. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240819/naemniki-1966976399.html

https://ria.ru/20240828/vsu-1968971389.html

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суджа

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россия, суджа, курск, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, происшествия