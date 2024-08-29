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Житель Курска рассказал, как ВСУ обстреливали обесточенные дома - РИА Новости, 29.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:17 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/sudzha-1969109052.html
Житель Курска рассказал, как ВСУ обстреливали обесточенные дома
Житель Курска рассказал, как ВСУ обстреливали обесточенные дома - РИА Новости, 29.08.2024
Житель Курска рассказал, как ВСУ обстреливали обесточенные дома
Житель Курска Сергей Катречко рассказал РИА Новости, что его мама, оказавшаяся во время обстрелов в приграничной Судже, не может забыть, как ВСУ светили... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T06:17
2024-08-29T06:17
специальная военная операция на украине
россия
суджа
курск
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
происшествия
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КУРСК, 29 авг – РИА Новости. Житель Курска Сергей Катречко рассказал РИА Новости, что его мама, оказавшаяся во время обстрелов в приграничной Судже, не может забыть, как ВСУ светили фонарями в окна обесточенных домов, а потом стреляли по ним, устраивали поджоги. Катречко с семьей живёт в Курске, а его мать в Судже. Ранее он рассказывал агентству, что с началом обстрелов, потерял с ней связь. Мужчина сразу начал поиски. Женщину искали почти неделю, а когда нашли, она рассказала, что решилась идти пешком, чтобы выжить, так как оставшись дома погибла бы. Пенсионерка за 14 часов преодолела путь почти в 50 километров, шла полями и лесами - в халате и домашних тапочках. От увиденного и пережитого женщине до сих пор снятся кошмары. "Она много чего рассказывала, говорит, жгли дома, светили в окна. Она, когда дома была, света не было, они светили в окна фонариками, расстреливали, по стеклам стреляли, ужас был. Говорит, такие лица огромные", - сказал Катречко. Мать Катречко также вспоминает, как неизвестные стреляли из автоматов - под прицел попадали и люди, и животные, здания, связь была потеряна, отключился свет, сотовые вышки выбиты. Сейчас эвакуированная Наталья Катречко находится в пункте временного размещения в Курске, с ней работают психологи, женщина восстанавливает силы, только до сих пор снится один и тот же кошмарный сон. "Психолог сказал, что это у нее стресс и защита, ей начали кошмары сниться, она просыпается из-за того, что кто-то светит в окна фонариками и стреляет", - заключил Катречко. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240819/naemniki-1966976399.html
https://ria.ru/20240828/vsu-1968971389.html
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россия, суджа, курск, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Суджа, Курск, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Житель Курска рассказал, как ВСУ обстреливали обесточенные дома

Житель Курска: мать не может забыть, как ВСУ стреляли по обесточенным домам

© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУРСК, 29 авг – РИА Новости. Житель Курска Сергей Катречко рассказал РИА Новости, что его мама, оказавшаяся во время обстрелов в приграничной Судже, не может забыть, как ВСУ светили фонарями в окна обесточенных домов, а потом стреляли по ним, устраивали поджоги.
Катречко с семьей живёт в Курске, а его мать в Судже. Ранее он рассказывал агентству, что с началом обстрелов, потерял с ней связь. Мужчина сразу начал поиски. Женщину искали почти неделю, а когда нашли, она рассказала, что решилась идти пешком, чтобы выжить, так как оставшись дома погибла бы. Пенсионерка за 14 часов преодолела путь почти в 50 километров, шла полями и лесами - в халате и домашних тапочках. От увиденного и пережитого женщине до сих пор снятся кошмары.
Жительница курского приграничья об иностранных наемниках - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Жительница курского приграничья рассказала об иностранных наемниках
19 августа, 08:23
"Она много чего рассказывала, говорит, жгли дома, светили в окна. Она, когда дома была, света не было, они светили в окна фонариками, расстреливали, по стеклам стреляли, ужас был. Говорит, такие лица огромные", - сказал Катречко.
Мать Катречко также вспоминает, как неизвестные стреляли из автоматов - под прицел попадали и люди, и животные, здания, связь была потеряна, отключился свет, сотовые вышки выбиты. Сейчас эвакуированная Наталья Катречко находится в пункте временного размещения в Курске, с ней работают психологи, женщина восстанавливает силы, только до сих пор снится один и тот же кошмарный сон. "Психолог сказал, что это у нее стресс и защита, ей начали кошмары сниться, она просыпается из-за того, что кто-то светит в окна фонариками и стреляет", - заключил Катречко.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСуджаКурскВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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