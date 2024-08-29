https://ria.ru/20240829/sudostroenie-1969243334.html
Патрушев призвал судостроительные вузы участвовать в проектировании судов
Патрушев призвал судостроительные вузы участвовать в проектировании судов - РИА Новости, 29.08.2024
Патрушев призвал судостроительные вузы участвовать в проектировании судов
Отечественные вузы, готовящие кадры для судостроительной отрасли, должны также участвовать в проектировании различных объектов - от морской техники до... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T14:49
2024-08-29T14:49
2024-08-29T17:31
россия
республика карелия
николай патрушев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Отечественные вузы, готовящие кадры для судостроительной отрасли, должны также участвовать в проектировании различных объектов - от морской техники до предприятий отрасли, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Вузы должны не только стать учебно-научными центрами, обучающими инженеров-судостроителей технологиям будущего, но и участвовать в проектировании предприятий отрасли, судов и морской техники", - сказал Патрушев на совещании по подготовке кадров для судостроения в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете ("Корабелке"). Такой опыт у петербургского вуза уже есть, отметил он. "В качестве примера приведу проект глубокой модернизации Онежского судостроительно-судоремонтного завода и создания на его базе цифровой верфи, который разработан при непосредственном участии коллектива "Корабелки", и в этом году успешно завершается", - добавил Патрушев. По словам Патрушева, на завод поставляется оборудование, созданное преподавателями и студентами "Корабелки". По решению президента России Владимира Путина с 2017 года в Карелии реализуется проект модернизации АО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" с созданием цифровой верфи. Решение о начале проекта было принято в рамках деятельности Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия, которую возглавлял Николай Патрушев.
https://ria.ru/20240829/patrushev-1969217393.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика карелия, николай патрушев, владимир путин
Россия, Республика Карелия, Николай Патрушев, Владимир Путин
Патрушев призвал судостроительные вузы участвовать в проектировании судов
Патрушев: вузы должны участвовать в проектировании объектов для судостроения
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Отечественные вузы, готовящие кадры для судостроительной отрасли, должны также участвовать в проектировании различных объектов - от морской техники до предприятий отрасли, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"Вузы должны не только стать учебно-научными центрами, обучающими инженеров-судостроителей технологиям будущего, но и участвовать в проектировании предприятий отрасли, судов и морской техники", - сказал Патрушев на совещании по подготовке кадров для судостроения в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете ("Корабелке").
Такой опыт у петербургского вуза уже есть, отметил он.
«
"В качестве примера приведу проект глубокой модернизации Онежского судостроительно-судоремонтного завода и создания на его базе цифровой верфи, который разработан при непосредственном участии коллектива "Корабелки", и в этом году успешно завершается", - добавил Патрушев.
По словам Патрушева, на завод поставляется оборудование, созданное преподавателями и студентами "Корабелки".
По решению президента России Владимира Путина с 2017 года в Карелии реализуется проект модернизации АО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" с созданием цифровой верфи. Решение о начале проекта было принято в рамках деятельности Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия, которую возглавлял Николай Патрушев.