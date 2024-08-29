https://ria.ru/20240829/sudostroenie-1969243334.html

Патрушев призвал судостроительные вузы участвовать в проектировании судов

Патрушев призвал судостроительные вузы участвовать в проектировании судов - РИА Новости, 29.08.2024

Патрушев призвал судостроительные вузы участвовать в проектировании судов

Отечественные вузы, готовящие кадры для судостроительной отрасли, должны также участвовать в проектировании различных объектов - от морской техники до... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T14:49

2024-08-29T14:49

2024-08-29T17:31

россия

республика карелия

николай патрушев

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Отечественные вузы, готовящие кадры для судостроительной отрасли, должны также участвовать в проектировании различных объектов - от морской техники до предприятий отрасли, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Вузы должны не только стать учебно-научными центрами, обучающими инженеров-судостроителей технологиям будущего, но и участвовать в проектировании предприятий отрасли, судов и морской техники", - сказал Патрушев на совещании по подготовке кадров для судостроения в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете ("Корабелке"). Такой опыт у петербургского вуза уже есть, отметил он. "В качестве примера приведу проект глубокой модернизации Онежского судостроительно-судоремонтного завода и создания на его базе цифровой верфи, который разработан при непосредственном участии коллектива "Корабелки", и в этом году успешно завершается", - добавил Патрушев. По словам Патрушева, на завод поставляется оборудование, созданное преподавателями и студентами "Корабелки". По решению президента России Владимира Путина с 2017 года в Карелии реализуется проект модернизации АО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" с созданием цифровой верфи. Решение о начале проекта было принято в рамках деятельности Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия, которую возглавлял Николай Патрушев.

https://ria.ru/20240829/patrushev-1969217393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, республика карелия, николай патрушев, владимир путин