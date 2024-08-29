https://ria.ru/20240829/strelkov-1969099002.html
В УФСИН опровергли данные о постановке Стрелкова на профилактический учет
В УФСИН опровергли данные о постановке Стрелкова на профилактический учет - РИА Новости, 29.08.2024
В УФСИН опровергли данные о постановке Стрелкова на профилактический учет
Информация о том, что бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), осужденный на четыре года колонии за призывы к экстремизму, поставлен на... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T03:00
2024-08-29T03:00
2024-08-29T03:09
происшествия
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Информация о том, что бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), осужденный на четыре года колонии за призывы к экстремизму, поставлен на профилактический учет как склонный к побегу, не соответствует действительности, сообщается на сайте УФСИН по Кировской области. "Распространяемая в Telegram-каналах информация о том, что осужденного Игоря Стрелкова администрация исправительного учреждения поставила на профилактический учет как склонного к совершению побега, не соответствует действительности", — говорится в сообщении. В УФСИН добавили, что Стрелков отбывает наказание в соответствии с действующим законодательством. Ранее Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным четырехлетний приговор Стрелкову по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Решение суда вступило в силу, мужчину этапировали в исправительную колонию №5 Кирово-Чепецка Кировской области для бывших сотрудников силовых структур для отбытия наказания. Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, вину он не признал. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день арестовали. Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя — Игорь Всеволодович Гиркин) — бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.
https://ria.ru/20240529/strelkov-1949178174.html
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происшествия, донецкая народная республика, кировская область, кирово-чепецк, игорь стрелков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Кировская область, Кирово-Чепецк, Игорь Стрелков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
В УФСИН опровергли данные о постановке Стрелкова на профилактический учет
УФСИН: Стрелкова не ставили на профилактический учет как склонного к побегу
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Информация о том, что бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), осужденный на четыре года колонии за призывы к экстремизму, поставлен на профилактический учет как склонный к побегу, не соответствует действительности, сообщается на сайте УФСИН по Кировской области.
"Распространяемая в Telegram-каналах информация о том, что осужденного Игоря Стрелкова администрация исправительного учреждения поставила на профилактический учет как склонного к совершению побега, не соответствует действительности", — говорится в сообщении.
В УФСИН добавили, что Стрелков отбывает наказание в соответствии с действующим законодательством.
Ранее Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным четырехлетний приговор Стрелкову по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Решение суда вступило в силу, мужчину этапировали в исправительную колонию №5 Кирово-Чепецка
Кировской области для бывших сотрудников силовых структур для отбытия наказания.
Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, вину он не признал. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день арестовали.
Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя — Игорь Всеволодович Гиркин) — бывший сотрудник ФСБ
, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.