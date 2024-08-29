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Минобороны Китая ответило на вопрос о засекреченной ядерной стратегии США - РИА Новости, 29.08.2024
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16:03 29.08.2024 (обновлено: 17:27 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/strategiya-1969258227.html
Минобороны Китая ответило на вопрос о засекреченной ядерной стратегии США
Минобороны Китая ответило на вопрос о засекреченной ядерной стратегии США - РИА Новости, 29.08.2024
Минобороны Китая ответило на вопрос о засекреченной ядерной стратегии США
США придерживаются двойных стандартов в вопросе распространения ядерного оружия, это угрожает глобальной стратегической стабильности, заявил на брифинге в... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T16:03
2024-08-29T17:27
в мире
сша
китай
пекин
у цянь
джо байден
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ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. США придерживаются двойных стандартов в вопросе распространения ядерного оружия, это угрожает глобальной стратегической стабильности, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МО КНР У Цянь, комментируя засекреченную ядерную стратегию США.Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден в марте одобрил засекреченную ядерную стратегию США, которая впервые говорит о плане по сдерживанию Китая на фоне роста ядерных арсеналов КНР, а также о подготовке к скоординированным вызовам со стороны Пекина, Пхеньяна и Москвы."В последние годы США вложили значительные средства в миниатюризацию ядерного оружия и применение его в реальных боевых действиях, они придерживаются двойных стандартов в вопросе распространения ядерного оружия, что серьезно угрожает стратегической стабильности в мире", - сказал У Цянь.Он отметил, что США обладают самым большим ядерным арсеналом в мире и придерживаются политики ядерного сдерживания, основанной на применении ядерного оружия первыми."Мы призываем США отказаться от менталитета холодной войны, еще существеннее сократить свой ядерный арсенал, …реальными действиями содействовать миру и стабильности во всем мире", - сказал У Цянь.
https://ria.ru/20240627/kitay-1955832590.html
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в мире, сша, китай, пекин, у цянь, джо байден
В мире, США, Китай, Пекин, У Цянь, Джо Байден
Минобороны Китая ответило на вопрос о засекреченной ядерной стратегии США

МО КНР: США придерживаются двойных стандартов в вопросе ядерного оружия

© iStock.com / xcarrot_007Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© iStock.com / xcarrot_007
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. США придерживаются двойных стандартов в вопросе распространения ядерного оружия, это угрожает глобальной стратегической стабильности, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МО КНР У Цянь, комментируя засекреченную ядерную стратегию США.
Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден в марте одобрил засекреченную ядерную стратегию США, которая впервые говорит о плане по сдерживанию Китая на фоне роста ядерных арсеналов КНР, а также о подготовке к скоординированным вызовам со стороны Пекина, Пхеньяна и Москвы.
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"В последние годы США вложили значительные средства в миниатюризацию ядерного оружия и применение его в реальных боевых действиях, они придерживаются двойных стандартов в вопросе распространения ядерного оружия, что серьезно угрожает стратегической стабильности в мире", - сказал У Цянь.
Он отметил, что США обладают самым большим ядерным арсеналом в мире и придерживаются политики ядерного сдерживания, основанной на применении ядерного оружия первыми.
"Мы призываем США отказаться от менталитета холодной войны, еще существеннее сократить свой ядерный арсенал, …реальными действиями содействовать миру и стабильности во всем мире", - сказал У Цянь.
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