https://ria.ru/20240829/stavka-1969254345.html

ЦБ допустил возможность еще более резкого повышения ключевой ставки

ЦБ допустил возможность еще более резкого повышения ключевой ставки - РИА Новости, 29.08.2024

ЦБ допустил возможность еще более резкого повышения ключевой ставки

Банк России может еще сильнее повысить ключевую ставку, так как экономика стала менее чувствительной к ее изменениям, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин на... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T15:17

2024-08-29T15:17

2024-08-29T16:32

экономика

цены на нефть

россия

алексей заботкин

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Банк России может еще сильнее повысить ключевую ставку, так как экономика стала менее чувствительной к ее изменениям, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин на пресс-конференции по проекту денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы."Ключевая ставка — это главный и эффективный работающий инструмент воздействия на инфляцию, при этом мы учитываем, что возросла доля экономики, которая в меньшей степени чувствительна к денежно-кредитной политике. Это означает, что для достижения того же результата — то есть низкой инфляции — требуется более значительное изменение ключевой ставки", — сказал он.Зампред ЦБ не стал комментировать последние данные Росстата по инфляции, но указал, что пока нет оснований говорить о ее замедлении до целевого показателя в четыре процента."Мы видим, что устойчивые темпы роста цен в августе, наверное, складываются по-прежнему в том же диапазоне — шесть-семь процентов в <...> пересчете на год", — добавил он.Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на следующих заседаниях. Это не означает, что ее резко поднимут уже на ближайшем из них, решение будет зависеть от поступающих данных. В то же время "общий баланс аргументов" как за повышение, так и за сохранение ставки на нынешнем уровне с 26 июля не изменился, уточнил Заботкин.

https://ria.ru/20240726/ekonomika-1962191442.html

https://ria.ru/20240809/tsb-1965097800.html

https://ria.ru/20240814/inflyatsiya-1966213278.html

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экономика, цены на нефть, россия, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф)