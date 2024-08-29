https://ria.ru/20240829/sssr-1969102793.html

В "Росатоме" рассказали, могли ли наказать участников атомного проекта

В "Росатоме" рассказали, могли ли наказать участников атомного проекта - РИА Новости, 29.08.2024

В "Росатоме" рассказали, могли ли наказать участников атомного проекта

Репрессии в отношении участников советского атомного проекта в случае неудачи испытания первого отечественного атомного заряда не готовились, утверждения об... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T04:06

2024-08-29T04:06

2024-08-29T04:06

россия

ссср

саров

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

общество

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Репрессии в отношении участников советского атомного проекта в случае неудачи испытания первого отечественного атомного заряда не готовились, утверждения об этом - мифы, заявил в интервью РИА Новости по случаю 75-летия испытания первого советского ядерного заряда замдиректора Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики по развитию, внештатный советник гендиректора "Росатома" Лев Рябев. По мнению специалистов, успешное испытание первого советского заряда для атомной бомбы РДС-1 29 августа 1949 года стало одним из главных событий в истории России, обеспечившим её существование в качестве сильной и независимой державы. "Подчеркну, что, когда мы выпускали сборник об атомном проекте СССР, то не нашли документов, что люди бы преследовались", - рассказал Герой России Рябев, в 1986-1989 руководивший атомной отраслью СССР. Он привел конкретный пример. "Лев Владимирович Альтшуллер, с которым мне пришлось много лет работать в Сарове, в Институте физики взрыва. Он во время Берии открыто высказывал свои мнения по генетике, по кадровой политике и так далее. И его поэтому неоднократно хотели убрать с объекта. Юлий Борисович Харитон, наш главный конструктор, его защищая, обращался непосредственно к Берии. Тот говорит: "Он вам нужен?" - "Нужен". Все, нет вопросов. Хотя писали, что у него брат троцкист, и прочее, и прочее. Таким образом, главное, что было для Берии, если человек делает дело, он не обращал внимания на его политические взгляды. Это принципиальный вопрос", - отметил Рябев. По его словам, очень важным было и то, что тот или иной человек берет на себя ответственность. "Берия безусловно доверял и Курчатову, и Харитону, и целому ряду других руководителей. Знаете, когда случаются неприятности, люди пытаются сгладить что-то. Это естественно. Но для Игоря Васильевича Курчатова это было исключено. Он и Сталину, и Берии докладывал все, как было на самом деле - как бы ни было тяжело ему это докладывать", - добавил Рябев. Все самые сложные первые задачи Курчатов брал на себя, подчеркнул собеседник агентства. Курчатов, научный руководитель советского атомного проекта, первым садился за пульты управления пуском ядерных реакторов, напомнил Рябев. "И когда произошли неполадки на нашем первом промышленном реакторе, на котором нарабатывался плутоний для заряда, об этом тоже сразу было доложено руководству страны, не скрыли ничего. Тогда потребовалось достать из активной зоны реактора весь уран, чтобы оценить масштабы произошедшего. Это 39 тысяч крайне радиоактивных блочков. Так вот Курчатов первым осматривал эти блочки, перебирал их руками", - сказал Рябев. "И руководство видело, что люди не пытаются спрятаться за кого-то, да это в условиях полного контроля было и невозможно, а всю ответственность берут на себя. Все это доказывало, что тем, кого выбрали для реализации нашего атомного проекта, можно доверять, что эти люди справятся с поставленными задачами", - подчеркнул собеседник агентства. По словам Рябева, мифы о якобы неизбежности кары для участников атомного проекта в случае неудачи в августе 1949-го, - это только мифы. "В реальности они были полностью исключены", - резюмировал он.

https://ria.ru/20240829/atom-1969091171.html

https://ria.ru/20240829/oruzhie-1969102156.html

https://ria.ru/20240829/atomnaya_bomba-1968716167.html

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россия, ссср, саров, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", общество