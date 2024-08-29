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В "Росатоме" рассказали об испытаниях первого советского ядерного заряда - РИА Новости, 29.08.2024
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03:05 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/sssr-1969099624.html
В "Росатоме" рассказали об испытаниях первого советского ядерного заряда
В "Росатоме" рассказали об испытаниях первого советского ядерного заряда - РИА Новости, 29.08.2024
В "Росатоме" рассказали об испытаниях первого советского ядерного заряда
Иосиф Сталин в августе 1949 года не подписал постановление об испытании первого советского ядерного заряда, но это подтверждало доверие к его создателям со... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T03:05
2024-08-29T03:05
россия
ссср
иосиф сталин (джугашвили)
лаврентий берия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
общество
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Иосиф Сталин в августе 1949 года не подписал постановление об испытании первого советского ядерного заряда, но это подтверждало доверие к его создателям со стороны руководства страны, осознававшего возможность неудачи и готового дать ученым шанс, заявил в интервью РИА Новости замдиректора Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики по развитию, внештатный советник гендиректора "Росатома" Лев Рябев. По мнению специалистов, успешное испытание первого советского заряда для атомной бомбы РДС-1 29 августа 1949 года стало одним из главных событий в истории России, обеспечившим её существование в качестве сильной и независимой державы. Испытание было подготовлено высшим госорганом управления атомным проектом - Спецкомитетом, руководимым Лаврентием Берией, в соответствии с проектом постановления Совета министров СССР. Этот документ отправили на подпись Сталину. Герой России Рябев, в 1986-1989 руководивший атомной отраслью СССР, по случаю 75-летия испытания первого советского ядерного заряда напомнил, что Сталин документ "не подписал и вернул эти материалы". "Я думаю, что он прекрасно понимал, и это ему ученые тоже объясняли, что есть вероятность неполного взрыва. Физически заряд так устроен, что есть какая-то доля процента, что он может не взорваться. Или произойдет неполное срабатывание", - отметил Рябев. По его мнению, "Сталин, понимая это, предоставлял возможность на первый раз осечки для ученых". "Это первое доказательство того, что никакие кары создателям ядерного заряда в случае неудачного испытания не грозили", - подчеркнул Рябев. "Второе. Вы знаете, что в аппарате Берии хотели отстранить от работы по ряду причин некоторых ученых, к которым были замечания – но никого не отстранили. И даже больше, Берия потом подписывал бумаги в Академию наук с их представлениями на академические звания", - отметил собеседник агентства.
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россия, ссср, иосиф сталин (джугашвили), лаврентий берия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", общество
Россия, СССР, Иосиф Сталин (Джугашвили), Лаврентий Берия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Общество
В "Росатоме" рассказали об испытаниях первого советского ядерного заряда

Рябев: Сталин в 1949 году не подписал постановление об испытании ядерного заряда

© Фото : архива РФЯЦ-ВНИИЭФЯдерный гриб наземного взрыва РДС-1. 29 августа 1949
Ядерный гриб наземного взрыва РДС-1. 29 августа 1949 - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Фото : архива РФЯЦ-ВНИИЭФ
Ядерный гриб наземного взрыва РДС-1. 29 августа 1949. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Иосиф Сталин в августе 1949 года не подписал постановление об испытании первого советского ядерного заряда, но это подтверждало доверие к его создателям со стороны руководства страны, осознававшего возможность неудачи и готового дать ученым шанс, заявил в интервью РИА Новости замдиректора Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики по развитию, внештатный советник гендиректора "Росатома" Лев Рябев.
По мнению специалистов, успешное испытание первого советского заряда для атомной бомбы РДС-1 29 августа 1949 года стало одним из главных событий в истории России, обеспечившим её существование в качестве сильной и независимой державы. Испытание было подготовлено высшим госорганом управления атомным проектом - Спецкомитетом, руководимым Лаврентием Берией, в соответствии с проектом постановления Совета министров СССР. Этот документ отправили на подпись Сталину.
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"Атомный" агент СССР достоин звания Героя России, считает эксперт
11 апреля, 06:47
Герой России Рябев, в 1986-1989 руководивший атомной отраслью СССР, по случаю 75-летия испытания первого советского ядерного заряда напомнил, что Сталин документ "не подписал и вернул эти материалы".
"Я думаю, что он прекрасно понимал, и это ему ученые тоже объясняли, что есть вероятность неполного взрыва. Физически заряд так устроен, что есть какая-то доля процента, что он может не взорваться. Или произойдет неполное срабатывание", - отметил Рябев.
По его мнению, "Сталин, понимая это, предоставлял возможность на первый раз осечки для ученых". "Это первое доказательство того, что никакие кары создателям ядерного заряда в случае неудачного испытания не грозили", - подчеркнул Рябев.
"Второе. Вы знаете, что в аппарате Берии хотели отстранить от работы по ряду причин некоторых ученых, к которым были замечания – но никого не отстранили. И даже больше, Берия потом подписывал бумаги в Академию наук с их представлениями на академические звания", - отметил собеседник агентства.
Взрыв атомной бомбы на испытательном полигоне в Неваде. 18 апреля 1953 года - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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13 мая, 03:28
 
РоссияСССРИосиф Сталин (Джугашвили)Лаврентий БерияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Общество
 
 
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