https://ria.ru/20240829/ssha-1969315686.html

"Повод для войны": в США заявили о смертельной ошибке Вашингтона

"Повод для войны": в США заявили о смертельной ошибке Вашингтона - РИА Новости, 29.08.2024

"Повод для войны": в США заявили о смертельной ошибке Вашингтона

США готовили украинских солдат для наступления на курское приграничье, тем самым дав России формальный повод для объявления войны, заявил американский политолог РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T19:14

2024-08-29T19:14

2024-08-29T19:14

специальная военная операция на украине

в мире

сша

центральное разведывательное управление (цру)

пентагон

украина

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. США готовили украинских солдат для наступления на курское приграничье, тем самым дав России формальный повод для объявления войны, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Не только ЦРУ, но и Пентагон обучали по методике НАТО украинцев, участвующих в этом. Все они прошли интенсивную подготовку у офицеров НАТО <…>. Это все настолько близко к casus belli (формальному поводу для объявления войны. — Прим. ред.), насколько это возможно", — считает эксперт.Аналитик добавил, что украинские военные были также экипированы американским оружием, которое США передали Киеву целенаправленно для атаки на российскую территорию.В четверг заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн признал, что ведомство находится в контакте с Украиной для обсуждения действий ВСУ в рамках нападения на Курскую область, включая строительство оборонительных сооружений и попытки закрепиться на российской территории.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.

https://ria.ru/20240829/ukraina-1969287920.html

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в мире, сша, центральное разведывательное управление (цру), пентагон, украина, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, курская область, валерий герасимов, дэвид коэн, нато