https://ria.ru/20240829/ssha-1969211828.html

Нарышкин прокомментировал попытку США запугать Россию ядерным оружием

Нарышкин прокомментировал попытку США запугать Россию ядерным оружием - РИА Новости, 29.08.2024

Нарышкин прокомментировал попытку США запугать Россию ядерным оружием

США вновь пытаются запугать Россию "ядерной дубиной", у них это не вышло с СССР, не выйдет и сейчас, сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T13:32

2024-08-29T13:32

2024-08-29T13:43

сша

россия

ссср

сергей нарышкин

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. США вновь пытаются запугать Россию "ядерной дубиной", у них это не вышло с СССР, не выйдет и сейчас, сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.По словам Нарышкина, 14 мая 2024 года США провели докритический эксперимент в подземной лаборатории в штате Невада, который формально не нарушает договор о всеобщем запрещении ядерных испытаний и мораторий США на ядерные испытания."Вместе с тем, он (эксперимент - ред.) ясно говорит о готовности Соединенных Штатов демонстрировать ту самую "ядерную дубину", которой в 1945 году президент США Гарри Трумен хотел запугать руководство Советского Союза. Не вышло тогда, не выйдет и сейчас", - сказал Нарышкин на торжественном мероприятии, посвящённом 75-летию со дня испытания первого отечественного ядерного заряда РДС-1.

https://ria.ru/20240829/kitay-1969203851.html

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сша, россия, ссср, сергей нарышкин