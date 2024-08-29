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Нарышкин прокомментировал попытку США запугать Россию ядерным оружием
Нарышкин прокомментировал попытку США запугать Россию ядерным оружием - РИА Новости, 29.08.2024
Нарышкин прокомментировал попытку США запугать Россию ядерным оружием
США вновь пытаются запугать Россию "ядерной дубиной", у них это не вышло с СССР, не выйдет и сейчас, сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T13:32
2024-08-29T13:32
2024-08-29T13:43
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. США вновь пытаются запугать Россию "ядерной дубиной", у них это не вышло с СССР, не выйдет и сейчас, сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.По словам Нарышкина, 14 мая 2024 года США провели докритический эксперимент в подземной лаборатории в штате Невада, который формально не нарушает договор о всеобщем запрещении ядерных испытаний и мораторий США на ядерные испытания."Вместе с тем, он (эксперимент - ред.) ясно говорит о готовности Соединенных Штатов демонстрировать ту самую "ядерную дубину", которой в 1945 году президент США Гарри Трумен хотел запугать руководство Советского Союза. Не вышло тогда, не выйдет и сейчас", - сказал Нарышкин на торжественном мероприятии, посвящённом 75-летию со дня испытания первого отечественного ядерного заряда РДС-1.
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сша, россия, ссср, сергей нарышкин
США, Россия, СССР, Сергей Нарышкин
Нарышкин прокомментировал попытку США запугать Россию ядерным оружием
Нарышкин: у США не выйдет запугать Россию ядерным оружием