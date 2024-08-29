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Штаб Трампа заранее предупредили о запрете на съемку на кладбище, пишут СМИ - РИА Новости, 29.08.2024
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05:59 29.08.2024 (обновлено: 07:53 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/ssha-1969107327.html
Штаб Трампа заранее предупредили о запрете на съемку на кладбище, пишут СМИ
Штаб Трампа заранее предупредили о запрете на съемку на кладбище, пишут СМИ - РИА Новости, 29.08.2024
Штаб Трампа заранее предупредили о запрете на съемку на кладбище, пишут СМИ
Сотрудники предвыборного штаба экс-президента США Дональда Трампа, вступившие в перепалку с работником Арлингтонского кладбища в Вашингтоне из-за внутренних... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T05:59
2024-08-29T07:53
в мире
афганистан
сша
кабул (город)
дональд трамп
мохаммад хасан ахунд
оон
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Сотрудники предвыборного штаба экс-президента США Дональда Трампа, вступившие в перепалку с работником Арлингтонского кладбища в Вашингтоне из-за внутренних ограничений, были заранее предупреждены о запрете на съемку на участке кладбища, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники. Ранее американская радиостанция NPR со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что во время памятной церемонии с участием Трампа два сотрудника его предвыборного штаба вступили в перепалку с сотрудником кладбища, оскорбив и оттолкнув его в ответ на попытку помешать вести съемку на участке с новыми захоронениями. "Предвыборный штаб Трампа был предупрежден о запрете фотографировать в Секции 60 до их прибытия и произошедшей позже стычки", - сообщает агентство. Трамп на Арлингтонском кладбище принимал участие в церемонии возложения венков по случаю третьей годовщины теракта в аэропорту Кабула в разгар вывода американских войск из Афганистана. Террорист-смертник ИГ* ("Исламское государство"*) подорвал себя в аэропорту Кабула 26 августа 2021 года - в разгар вывода американских войск из Афганистана. Этот взрыв унес жизни 13 военных США и более 170 афганцев, которые пытались покинуть страну после ее захвата талибами**. В ночь на 31 августа 2021 года американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"** и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая группировка, запрещенная в России.** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20240828/ssha-1969057180.html
https://ria.ru/20240828/kharris-1968865877.html
афганистан
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в мире, афганистан, сша, кабул (город), дональд трамп, мохаммад хасан ахунд, оон
В мире, Афганистан, США, Кабул (город), Дональд Трамп, Мохаммад Хасан Ахунд, ООН
Штаб Трампа заранее предупредили о запрете на съемку на кладбище, пишут СМИ

AP: подопечные Трампа были заранее предупреждены о запрете на съемку на кладбище

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Сотрудники предвыборного штаба экс-президента США Дональда Трампа, вступившие в перепалку с работником Арлингтонского кладбища в Вашингтоне из-за внутренних ограничений, были заранее предупреждены о запрете на съемку на участке кладбища, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
Ранее американская радиостанция NPR со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что во время памятной церемонии с участием Трампа два сотрудника его предвыборного штаба вступили в перепалку с сотрудником кладбища, оскорбив и оттолкнув его в ответ на попытку помешать вести съемку на участке с новыми захоронениями.
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"Предвыборный штаб Трампа был предупрежден о запрете фотографировать в Секции 60 до их прибытия и произошедшей позже стычки", - сообщает агентство.
Трамп на Арлингтонском кладбище принимал участие в церемонии возложения венков по случаю третьей годовщины теракта в аэропорту Кабула в разгар вывода американских войск из Афганистана.
Террорист-смертник ИГ* ("Исламское государство"*) подорвал себя в аэропорту Кабула 26 августа 2021 года - в разгар вывода американских войск из Афганистана. Этот взрыв унес жизни 13 военных США и более 170 афганцев, которые пытались покинуть страну после ее захвата талибами**.
В ночь на 31 августа 2021 года американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"** и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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