В США рассказали о доступе ВСУ к данным для нападения на Россию
NGA: ВСУ получили от США сотни тысяч спутниковых снимков для нападения на Россию
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Украинским военным доступны предоставленные Соединенными Штатами Америки сотни тысяч спутниковых изображений для нападения на Курскую область, заявил директор Национального агентства геопространственной разведки США (NGA) вице-адмирал Фрэнк Уитворт.
"Мы сделали доступными коммерческие изображения через портал, известный как G-EGD, где находятся более четырехсот тысяч записей", - рассказал он на выступлении в рамках конференции по национальной безопасности и разведке США.
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"Если это то, чем они пользуются в целях ограниченной кампании в Курске, то я перенаправлю к ним за подтверждением. Но доступ всегда сохраняется", - заключил он.
Ранее президент России Владимир Путин на оперативном совещании заявил, что противник при помощи своих западных хозяев выполняет их волю и Запад руками украинцев воюет с РФ.
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.