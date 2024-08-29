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В США рассказали о доступе ВСУ к данным для нападения на Россию - РИА Новости, 29.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:07 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/ssha-1969088391.html
В США рассказали о доступе ВСУ к данным для нападения на Россию
В США рассказали о доступе ВСУ к данным для нападения на Россию - РИА Новости, 29.08.2024
В США рассказали о доступе ВСУ к данным для нападения на Россию
Украинским военным доступны предоставленные Соединенными Штатами Америки сотни тысяч спутниковых изображений для нападения на Курскую область, заявил директор... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T00:07
2024-08-29T00:07
специальная военная операция на украине
россия
курская область
сша
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Украинским военным доступны предоставленные Соединенными Штатами Америки сотни тысяч спутниковых изображений для нападения на Курскую область, заявил директор Национального агентства геопространственной разведки США (NGA) вице-адмирал Фрэнк Уитворт. "Мы сделали доступными коммерческие изображения через портал, известный как G-EGD, где находятся более четырехсот тысяч записей", - рассказал он на выступлении в рамках конференции по национальной безопасности и разведке США. При этом Уитворт не стал прямо подтверждать, что ВСУ пользуются данными с американского портала для нападения на Россию. "Если это то, чем они пользуются в целях ограниченной кампании в Курске, то я перенаправлю к ним за подтверждением. Но доступ всегда сохраняется", - заключил он. Ранее президент России Владимир Путин на оперативном совещании заявил, что противник при помощи своих западных хозяев выполняет их волю и Запад руками украинцев воюет с РФ. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240828/voyna-1968888732.html
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россия, курская область, сша, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, США, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
В США рассказали о доступе ВСУ к данным для нападения на Россию

NGA: ВСУ получили от США сотни тысяч спутниковых снимков для нападения на Россию

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Украинским военным доступны предоставленные Соединенными Штатами Америки сотни тысяч спутниковых изображений для нападения на Курскую область, заявил директор Национального агентства геопространственной разведки США (NGA) вице-адмирал Фрэнк Уитворт.
"Мы сделали доступными коммерческие изображения через портал, известный как G-EGD, где находятся более четырехсот тысяч записей", - рассказал он на выступлении в рамках конференции по национальной безопасности и разведке США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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При этом Уитворт не стал прямо подтверждать, что ВСУ пользуются данными с американского портала для нападения на Россию.
"Если это то, чем они пользуются в целях ограниченной кампании в Курске, то я перенаправлю к ним за подтверждением. Но доступ всегда сохраняется", - заключил он.
Ранее президент России Владимир Путин на оперативном совещании заявил, что противник при помощи своих западных хозяев выполняет их волю и Запад руками украинцев воюет с РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСШАВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВ миреУкраина
 
 
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