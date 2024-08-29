https://ria.ru/20240829/sport-1969017835.html

ОК узнали, какие виды спорта россияне выбирают летом

ОК узнали, какие виды спорта россияне выбирают летом - РИА Новости, 29.08.2024

ОК узнали, какие виды спорта россияне выбирают летом

Одноклассники и ЮMoney провели опрос* среди российских пользователей и узнали, какие виды спорта и спортивные товары пользовались наибольшим спросом этим летом, РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T10:00

2024-08-29T10:00

2024-08-29T10:00

россия

одноклассники

спорт

бег

велосипедисты

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Одноклассники и ЮMoney провели опрос* среди российских пользователей и узнали, какие виды спорта и спортивные товары пользовались наибольшим спросом этим летом, сколько денег люди потратили на физическую активность и сколько времени уделяли тренировкам.Большинство респондентов (37%) отметили, что заниматься спортом летом их мотивирует желание поддерживать хорошую физическую форму. Ещё 16% тренировались ради развлечения и досуга, 14% – ради здоровья, 11% – чтобы чувствовать себя счастливыми. Только 7% признались, что хотят стать профессиональными спортсменами и участвовать в соревнованиях. Почти половина опрошенных (45%) уделяли физическим нагрузкам несколько часов в неделю, 32% тренировались почти каждый день, 11% – несколько раз в месяц, а 8% – всего пару раз за лето.Согласно исследованию, этим летом в топ наиболее популярных видов спорта у россиян вошли бег (его выбрали 38% респондентов), футбол (25%), плавание и велосипед (по 21%). Преимущественно в настольный теннис играли 9% опрошенных, в пляжный волейбол – 7%, в большой теннис – 6%. Остальные назвали такие виды спорта, как баскетбол, бадминтон, ролики, яхтинг, гольф, дайвинг, серфинг и другие. Вопрос предполагал выбор нескольких вариантов ответа.Аналитики ОК также изучили интерес пользователей соцсети к публикациям о спортивных активностях в летний период. Самым востребованным оказался контент на тему велоспорта. Так, аудитория ОК интересовалась популярными веломаршрутами в своих городах, выбором велосипедов под разные потребности, фотографиями и видео друзей с велопрогулок. На втором месте по числу уникальных просмотров контент, связанный с бегом (марафоны и полумарафоны в городах, покупка подходящей одежды и обуви и так далее), на третьем – контент о SUP-досках (в основном пользовательские фото и видео, обмен впечатлениями с друзьями).В летний период, по данным ЮKassa, оборот частных спортклубов в России вырос в 2,5 раза по сравнению с весенними месяцами**. Средний чек на их услуги увеличился на 32% – до 6 722 рублей. Опрос на сайте ЮMoney показал, что летом 37% респондентов занимались спортом бесплатно, 28% тратили на это от одной до пяти тысяч рублей, 14% – от пяти до десяти тысяч, 8% – от десяти до 20 тысяч, по 5% – от 20 до 30 тысяч и более 100 тысяч рублей в месяц.Среди тех, кто платил за спорт, треть (33%) тратили деньги в основном на инвентарь и оборудование, 30% – на спортивную одежду, 25% – на абонементы в фитнес-клубы. Ещё 14% отметили, что платили за участие в соревнованиях, а 17% покупали кроссовки и индивидуальные тренировки.* Опрос проводился на сайте ЮMoney в июле 2024 года, в нём приняли участие более 1300 пользователей на территории РФ.** Данные предоставлены за период с 1 июня по 10 августа 2024 года включительно и за период с 1 марта по 10 мая 2024 года включительно.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, одноклассники, спорт, бег, велосипедисты