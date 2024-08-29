https://ria.ru/20240829/spetssredstva-1969132387.html

ФСБ пресекла канал поставки спецсредств для нелегального получения данных

ФСБ пресекла канал поставки спецсредств для нелегального получения данных - РИА Новости, 29.08.2024

ФСБ пресекла канал поставки спецсредств для нелегального получения данных

В Москве пресечена деятельность по поставке из-за рубежа и обороту специальных техсредств для негласного получения информации, задержан продавец, сообщили в ЦОС РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T09:50

2024-08-29T09:50

2024-08-29T10:35

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

технологии

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В Москве пресечена деятельность по поставке из-за рубежа и обороту специальных техсредств для негласного получения информации, задержан продавец, сообщили в ЦОС ФСБ РФ."ФСБ РФ во взаимодействии с БСТМ МВД России пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, связанная с незаконным оборотом специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации", - говорится в сообщении.По данным силовиков, подозреваемый организовал канал поставки из-за рубежа устройств, ограниченных к обороту в РФ, для их сбыта через популярные интернет-площадки и павильоны торговых центров.Подчеркивается, что правоохранителями в Москве изъяты более 3 тысяч специальных техсредств, "предназначенных для негласного получения информации, а также электронное оборудование, используемое для осуществления противоправной деятельности, продавец задержан". Электронные устройства направлены на исследование в ЭКЦ МВД России.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 138.1 ("Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации") УК России, а также избрана мера пресечения.Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.Как сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк, видеозаписывающая аппаратура, замаскированная под ручки, часы, сетевые адаптеры, пауэрбанки и игрушки, а также мини-диктофоны, спрятанные во флеш-накопители, поступала в Россию из-за рубежа."Не имея соответствующих лицензий и разрешительных документов, злоумышленник сбывал нелегальный товар посредством крупнейших маркетплейсов, а также в торговых павильонах на западе Москвы", - уточнила Волк. По ее словам, там же находились помещения для хранения и отправки товара.

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https://ria.ru/20231009/proslushka-1901376307.html

https://ria.ru/20240117/slezhka-1921748402.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Склад аппаратуры, найденной у фигуранта дела о незаконном обороте спецсредств МВД показало склад шпионской аппаратуры, которую нашли у задержанного фигуранта дела о незаконном обороте спецсредств. 2024-08-29T09:50 true PT2M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, технологии