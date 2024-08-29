Рейтинг@Mail.ru
ФСБ пресекла канал поставки спецсредств для нелегального получения данных - РИА Новости, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:50 29.08.2024 (обновлено: 10:35 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/spetssredstva-1969132387.html
ФСБ пресекла канал поставки спецсредств для нелегального получения данных
ФСБ пресекла канал поставки спецсредств для нелегального получения данных - РИА Новости, 29.08.2024
ФСБ пресекла канал поставки спецсредств для нелегального получения данных
В Москве пресечена деятельность по поставке из-за рубежа и обороту специальных техсредств для негласного получения информации, задержан продавец, сообщили в ЦОС РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T09:50
2024-08-29T10:35
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969134106_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7afcc8ea9bf9ac66066fe40875e320d7.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В Москве пресечена деятельность по поставке из-за рубежа и обороту специальных техсредств для негласного получения информации, задержан продавец, сообщили в ЦОС ФСБ РФ."ФСБ РФ во взаимодействии с БСТМ МВД России пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, связанная с незаконным оборотом специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации", - говорится в сообщении.По данным силовиков, подозреваемый организовал канал поставки из-за рубежа устройств, ограниченных к обороту в РФ, для их сбыта через популярные интернет-площадки и павильоны торговых центров.Подчеркивается, что правоохранителями в Москве изъяты более 3 тысяч специальных техсредств, "предназначенных для негласного получения информации, а также электронное оборудование, используемое для осуществления противоправной деятельности, продавец задержан". Электронные устройства направлены на исследование в ЭКЦ МВД России.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 138.1 ("Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации") УК России, а также избрана мера пресечения.Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.Как сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк, видеозаписывающая аппаратура, замаскированная под ручки, часы, сетевые адаптеры, пауэрбанки и игрушки, а также мини-диктофоны, спрятанные во флеш-накопители, поступала в Россию из-за рубежа."Не имея соответствующих лицензий и разрешительных документов, злоумышленник сбывал нелегальный товар посредством крупнейших маркетплейсов, а также в торговых павильонах на западе Москвы", - уточнила Волк. По ее словам, там же находились помещения для хранения и отправки товара.
https://ria.ru/20240723/salon-1961568146.html
https://ria.ru/20231009/proslushka-1901376307.html
https://ria.ru/20240117/slezhka-1921748402.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Склад аппаратуры, найденной у фигуранта дела о незаконном обороте спецсредств
МВД показало склад шпионской аппаратуры, которую нашли у задержанного фигуранта дела о незаконном обороте спецсредств.
2024-08-29T09:50
true
PT2M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969134106_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c8ffc41d9c886cc0e8ad8ab282c744a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, технологии
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Технологии
ФСБ пресекла канал поставки спецсредств для нелегального получения данных

В Москве пресекли канал по обороту спецсредств для нелегального получения данных

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В Москве пресечена деятельность по поставке из-за рубежа и обороту специальных техсредств для негласного получения информации, задержан продавец, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
"ФСБ РФ во взаимодействии с БСТМ МВД России пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, связанная с незаконным оборотом специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
В Черкесске проверяют косметический салон со скрытыми камерами
23 июля, 20:22
По данным силовиков, подозреваемый организовал канал поставки из-за рубежа устройств, ограниченных к обороту в РФ, для их сбыта через популярные интернет-площадки и павильоны торговых центров.
Подчеркивается, что правоохранителями в Москве изъяты более 3 тысяч специальных техсредств, "предназначенных для негласного получения информации, а также электронное оборудование, используемое для осуществления противоправной деятельности, продавец задержан". Электронные устройства направлены на исследование в ЭКЦ МВД России.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 138.1 ("Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации") УК России, а также избрана мера пресечения.
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Эксперт рассказал, как отключить слежку и прослушку в смартфоне
9 октября 2023, 02:17
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
Как сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк, видеозаписывающая аппаратура, замаскированная под ручки, часы, сетевые адаптеры, пауэрбанки и игрушки, а также мини-диктофоны, спрятанные во флеш-накопители, поступала в Россию из-за рубежа.
"Не имея соответствующих лицензий и разрешительных документов, злоумышленник сбывал нелегальный товар посредством крупнейших маркетплейсов, а также в торговых павильонах на западе Москвы", - уточнила Волк. По ее словам, там же находились помещения для хранения и отправки товара.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Назван способ обнаружить скрытую камеру с помощью смартфона
17 января, 02:15
 
РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала