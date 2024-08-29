Российская артиллерия подбила танк ВСУ в Курской области
Алаудинов: российская артиллерия подбила танк ВСУ в Курской области
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета самоходной артиллерийской установки
Военнослужащий артиллерийского расчета самоходной артиллерийской установки. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российская артиллерия подбила танк ВСУ на курском направлении, противник понес большие потери, заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
"Противник пытался опять проявить себя на парочке участков, но в то же самое время понес очень большие потери безрезультатно, скажем так. За сегодняшний день у нас улов небольшой. Под корректировку наших ребят артиллерия подбила один танк, получается, и отряд "Аида" подбил две ББМ (боевые бронированные машины - ред.)", - говорится в публикации.
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Алаудинов добавил, что участок на курском направлении находится под контролем спецназа "Ахмат", однако есть беспокойство по поводу других направлений фронта и оставшихся ресурсов противника. "Да, мы ожидаем, что он должен себя где-нибудь проявить, противник, но пытаемся полностью контролировать участки, чтобы он не смог нанести удар исподтишка", - подчеркнул он.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 29 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7450 военнослужащих, 74 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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