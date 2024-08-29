https://ria.ru/20240829/spetsoperatsiya-1969244091.html
Алаудинов рассказал об обстановке в Курской области
Алаудинов рассказал об обстановке в Курской области - РИА Новости, 29.08.2024
Алаудинов рассказал об обстановке в Курской области
Работа на курском направлении идет хорошо, ситуация находится под контролем, сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T14:51
2024-08-29T14:51
2024-08-29T14:51
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
апты алаудинов
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Работа на курском направлении идет хорошо, ситуация находится под контролем, сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1". "Работа идет очень хорошо, противник пытается всеми своими фибрами продавиться. Мы продолжаем его уничтожать, брать пленных. Работа идет активно и очень хорошо", - сказал Алаудинов.Он добавил, что ситуация на курском направлении находится под контролем. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 29 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7450 военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240828/spetsoperatsiya--1968683824.html
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россия, курская область, брянская область, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Алаудинов рассказал об обстановке в Курской области
Алаудинов заявил, что ситуация в Курской области под контролем