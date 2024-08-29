Рейтинг@Mail.ru
Алаудинов рассказал об обстановке в Курской области - РИА Новости, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:51 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/spetsoperatsiya-1969244091.html
Алаудинов рассказал об обстановке в Курской области
Алаудинов рассказал об обстановке в Курской области - РИА Новости, 29.08.2024
Алаудинов рассказал об обстановке в Курской области
Работа на курском направлении идет хорошо, ситуация находится под контролем, сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T14:51
2024-08-29T14:51
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
апты алаудинов
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968230947_0:66:3141:1833_1920x0_80_0_0_d9d8c7073cc871c7b7fd1f2acbcbb5d7.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Работа на курском направлении идет хорошо, ситуация находится под контролем, сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1". "Работа идет очень хорошо, противник пытается всеми своими фибрами продавиться. Мы продолжаем его уничтожать, брать пленных. Работа идет активно и очень хорошо", - сказал Алаудинов.Он добавил, что ситуация на курском направлении находится под контролем. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 29 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7450 военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240828/spetsoperatsiya--1968683824.html
https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html
россия
курская область
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968230947_313:0:3042:2047_1920x0_80_0_0_0d9156c00432ea9ef0d34d1bb67b554c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, брянская область, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Алаудинов рассказал об обстановке в Курской области

Алаудинов заявил, что ситуация в Курской области под контролем

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоенный ВС РФ в зоне СВО
Военный ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военный ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Работа на курском направлении идет хорошо, ситуация находится под контролем, сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".
"Работа идет очень хорошо, противник пытается всеми своими фибрами продавиться. Мы продолжаем его уничтожать, брать пленных. Работа идет активно и очень хорошо", - сказал Алаудинов.
Волонтеры приехали к беженцам - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
"Мы очень хорошая цель". Как эвакуируют беженцев из курского приграничья
28 августа, 08:00
Он добавил, что ситуация на курском направлении находится под контролем.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 29 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7450 военнослужащих, 74 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Россия вернула Зеленскому все долги с процентами, как он и просил
27 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьАпты АлаудиновВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала