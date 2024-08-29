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Российские военные уничтожили склад крылатых ракет Storm Shadow - РИА Новости, 29.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 29.08.2024 (обновлено: 12:29 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/spetsoperatsiya-1969190868.html
Российские военные уничтожили склад крылатых ракет Storm Shadow
Российские военные уничтожили склад крылатых ракет Storm Shadow - РИА Новости, 29.08.2024
Российские военные уничтожили склад крылатых ракет Storm Shadow
Авиация и артиллерия России уничтожили за сутки склад крылатых ракет большой дальности Storm Shadow производства Великобритании, нефтебазу, обеспечивавшую... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T12:27
2024-08-29T12:29
специальная военная операция на украине
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франция
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Авиация и артиллерия России уничтожили за сутки склад крылатых ракет большой дальности Storm Shadow производства Великобритании, нефтебазу, обеспечивавшую поставки топлива для военной техники ВСУ, сбиты 36 дронов, сообщило в четверг Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены: склад крылатых ракет большой дальности Storm Shadow производства Великобритании, нефтебаза, обеспечивавшая поставки топлива для военной техники ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 135 районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд HIMARS производства США и 36 беспилотных летательных аппаратов.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 640 самолетов, 283 вертолета, 30649 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17593 танка и других боевых бронированных машин, 1426 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13741 орудие полевой артиллерии и минометов, 25335 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html
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россия, великобритания, франция, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Великобритания, Франция, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили склад крылатых ракет Storm Shadow

Минобороны: авиация и артиллерия уничтожили склад крылатых ракет Storm Shadow

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Авиация и артиллерия России уничтожили за сутки склад крылатых ракет большой дальности Storm Shadow производства Великобритании, нефтебазу, обеспечивавшую поставки топлива для военной техники ВСУ, сбиты 36 дронов, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены: склад крылатых ракет большой дальности Storm Shadow производства Великобритании, нефтебаза, обеспечивавшая поставки топлива для военной техники ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 135 районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Россия уничтожит всех псов войны
28 августа, 08:00
Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд HIMARS производства США и 36 беспилотных летательных аппаратов.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 640 самолетов, 283 вертолета, 30649 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17593 танка и других боевых бронированных машин, 1426 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13741 орудие полевой артиллерии и минометов, 25335 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВеликобританияФранцияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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