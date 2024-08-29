Российские военные уничтожили склад крылатых ракет Storm Shadow
Минобороны: авиация и артиллерия уничтожили склад крылатых ракет Storm Shadow
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Авиация и артиллерия России уничтожили за сутки склад крылатых ракет большой дальности Storm Shadow производства Великобритании, нефтебазу, обеспечивавшую поставки топлива для военной техники ВСУ, сбиты 36 дронов, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены: склад крылатых ракет большой дальности Storm Shadow производства Великобритании, нефтебаза, обеспечивавшая поставки топлива для военной техники ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 135 районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 640 самолетов, 283 вертолета, 30649 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17593 танка и других боевых бронированных машин, 1426 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13741 орудие полевой артиллерии и минометов, 25335 единиц специальной военной автомобильной техники.
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