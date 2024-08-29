https://ria.ru/20240829/spetsoperatsiya-1969190868.html

Российские военные уничтожили склад крылатых ракет Storm Shadow

Российские военные уничтожили склад крылатых ракет Storm Shadow - РИА Новости, 29.08.2024

Российские военные уничтожили склад крылатых ракет Storm Shadow

Авиация и артиллерия России уничтожили за сутки склад крылатых ракет большой дальности Storm Shadow производства Великобритании, нефтебазу, обеспечивавшую... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T12:27

2024-08-29T12:27

2024-08-29T12:29

специальная военная операция на украине

россия

великобритания

франция

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Авиация и артиллерия России уничтожили за сутки склад крылатых ракет большой дальности Storm Shadow производства Великобритании, нефтебазу, обеспечивавшую поставки топлива для военной техники ВСУ, сбиты 36 дронов, сообщило в четверг Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены: склад крылатых ракет большой дальности Storm Shadow производства Великобритании, нефтебаза, обеспечивавшая поставки топлива для военной техники ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 135 районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд HIMARS производства США и 36 беспилотных летательных аппаратов.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 640 самолетов, 283 вертолета, 30649 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17593 танка и других боевых бронированных машин, 1426 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13741 орудие полевой артиллерии и минометов, 25335 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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великобритания

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, великобритания, франция, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)