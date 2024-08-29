https://ria.ru/20240829/spetsoperatsiya-1969190240.html

Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ за сутки

Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 29.08.2024

Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ за сутки

ВСУ за сутки потеряли до 185 военных в зоне действий российской группировки "Север" в Сумской и Харьковской областях, сообщило в четверг министерство обороны... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T12:25

2024-08-29T12:25

2024-08-29T12:30

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 185 военных в зоне действий российской группировки "Север" в Сумской и Харьковской областях, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском, Брянском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 22-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Пустогород Сумской области, Волчанск и Липцы Харьковской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства."Противник потерял до 185 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и 122-мм гаубицу Д-30", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, киев, волчанск, безопасность