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Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ за сутки
Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 29.08.2024
Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 185 военных в зоне действий российской группировки "Север" в Сумской и Харьковской областях, сообщило в четверг министерство обороны... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T12:25
2024-08-29T12:25
2024-08-29T12:30
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 185 военных в зоне действий российской группировки "Север" в Сумской и Харьковской областях, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском, Брянском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 22-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Пустогород Сумской области, Волчанск и Липцы Харьковской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства."Противник потерял до 185 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и 122-мм гаубицу Д-30", - отмечает МО РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, киев, волчанск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Киев, Волчанск, Безопасность
Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 185 военных в Сумской и Харьковской областях