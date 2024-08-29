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Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 29.08.2024
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12:25 29.08.2024 (обновлено: 12:30 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/spetsoperatsiya-1969190240.html
Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ за сутки
Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 29.08.2024
Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 185 военных в зоне действий российской группировки "Север" в Сумской и Харьковской областях, сообщило в четверг министерство обороны... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T12:25
2024-08-29T12:30
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
киев
волчанск
безопасность
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 185 военных в зоне действий российской группировки "Север" в Сумской и Харьковской областях, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском, Брянском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 22-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Пустогород Сумской области, Волчанск и Липцы Харьковской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства."Противник потерял до 185 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и 122-мм гаубицу Д-30", - отмечает МО РФ.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Киев, Волчанск, Безопасность
Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 185 военных в Сумской и Харьковской областях

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 185 военных в зоне действий российской группировки "Север" в Сумской и Харьковской областях, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском, Брянском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 22-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Пустогород Сумской области, Волчанск и Липцы Харьковской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
"Противник потерял до 185 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и 122-мм гаубицу Д-30", - отмечает МО РФ.
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22 июня 2022, 17:18
 
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