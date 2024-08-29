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ВС России уничтожили американскую гаубицу на Запорожском направлении - РИА Новости, 29.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:00 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/spetsoperatsiya-1969110625.html
ВС России уничтожили американскую гаубицу на Запорожском направлении
ВС России уничтожили американскую гаубицу на Запорожском направлении - РИА Новости, 29.08.2024
ВС России уничтожили американскую гаубицу на Запорожском направлении
Российские войска уничтожили несколько артиллерийских установок, включая американскую гаубицу М777, на степногорском направлении запорожской линии фронта,... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T07:00
2024-08-29T07:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Российские войска уничтожили несколько артиллерийских установок, включая американскую гаубицу М777, на степногорском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска точными ударами уничтожили на степногорском направлении военный склад и несколько артиллерийских установок противника, включая американскую М777", - сказал Рогов. По его словам, ВСУ в последнее время на запорожском направлении перешли к дистанционному минированию территории с помощью дронов.
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россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Запорожская область
ВС России уничтожили американскую гаубицу на Запорожском направлении

Рогов: ВС России уничтожили американскую гаубицу М777 на Запорожском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Российские войска уничтожили несколько артиллерийских установок, включая американскую гаубицу М777, на степногорском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши войска точными ударами уничтожили на степногорском направлении военный склад и несколько артиллерийских установок противника, включая американскую М777", - сказал Рогов.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
ВСУ теряют много станций РЛС на запорожском фронте, заявил Рогов
14 августа, 12:01
По его словам, ВСУ в последнее время на запорожском направлении перешли к дистанционному минированию территории с помощью дронов.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьЗапорожская область
 
 
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