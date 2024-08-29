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ВС России уничтожили американскую гаубицу на Запорожском направлении

ВС России уничтожили американскую гаубицу на Запорожском направлении - РИА Новости, 29.08.2024

ВС России уничтожили американскую гаубицу на Запорожском направлении

Российские войска уничтожили несколько артиллерийских установок, включая американскую гаубицу М777, на степногорском направлении запорожской линии фронта,... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T07:00

2024-08-29T07:00

2024-08-29T07:00

специальная военная операция на украине

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владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Российские войска уничтожили несколько артиллерийских установок, включая американскую гаубицу М777, на степногорском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска точными ударами уничтожили на степногорском направлении военный склад и несколько артиллерийских установок противника, включая американскую М777", - сказал Рогов. По его словам, ВСУ в последнее время на запорожском направлении перешли к дистанционному минированию территории с помощью дронов.

https://ria.ru/20240814/poteri-1966121535.html

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россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, запорожская область