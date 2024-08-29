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Ярославская область получит более 40 млн рублей на региональные программы - РИА Новости, 29.08.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
10:48 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/sofinansirovanie-1969146288.html
Ярославская область получит более 40 млн рублей на региональные программы
Ярославская область получит более 40 млн рублей на региональные программы - РИА Новости, 29.08.2024
Ярославская область получит более 40 млн рублей на региональные программы
Ярославская область получит более 40 миллионов рублей из федерального бюджета на софинансирование региональных программ, сообщает правительство региона. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T10:48
2024-08-29T10:48
ярославская область
михаил евраев
промышленность
работа
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Ярославская область получит более 40 миллионов рублей из федерального бюджета на софинансирование региональных программ, сообщает правительство региона. "Ярославская область стала одним из победителей конкурсного отбора Минпромторга России, в котором приняли участие 75 регионов России, и в 2025 году получит федеральную субсидию на развитие промышленности в размере 42,7 миллиона рублей", - говорится в сообщении областного правительства. По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, деньги поступят в Фонд регионального развития. "Фонд является основной площадкой взаимодействия с предприятиями. Он оказывает финансовую помощь, предлагает льготные займы для реализации инновационных проектов, разработки высокотехнологичной продукции, программ импортозамещения и других направлений. Эти меры способствуют повышению конкурентоспособности нашей промышленности, стимулируют экономическое развитие региона", - подчеркнул губернатор. Как отметил министр инвестиций и промышленности Ярославской области Александр Ольхов, размер новой субсидии на 2 миллиона рублей больше, чем в прошлом году. С учетом планируемого софинансирования правительством области из регионального бюджета общая сумма на поддержку промышленности в 2025 году составит свыше 90 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240827/agroagregator--1968847565.html
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михаил евраев, промышленность, работа
Ярославская область, Михаил Евраев, Промышленность, Работа

Ярославская область получит более 40 млн рублей на региональные программы

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Ярославская область получит более 40 миллионов рублей из федерального бюджета на софинансирование региональных программ, сообщает правительство региона.
"Ярославская область стала одним из победителей конкурсного отбора Минпромторга России, в котором приняли участие 75 регионов России, и в 2025 году получит федеральную субсидию на развитие промышленности в размере 42,7 миллиона рублей", - говорится в сообщении областного правительства.
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По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, деньги поступят в Фонд регионального развития.
"Фонд является основной площадкой взаимодействия с предприятиями. Он оказывает финансовую помощь, предлагает льготные займы для реализации инновационных проектов, разработки высокотехнологичной продукции, программ импортозамещения и других направлений. Эти меры способствуют повышению конкурентоспособности нашей промышленности, стимулируют экономическое развитие региона", - подчеркнул губернатор.
Как отметил министр инвестиций и промышленности Ярославской области Александр Ольхов, размер новой субсидии на 2 миллиона рублей больше, чем в прошлом году. С учетом планируемого софинансирования правительством области из регионального бюджета общая сумма на поддержку промышленности в 2025 году составит свыше 90 миллионов рублей.
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