https://ria.ru/20240829/sofinansirovanie-1969146288.html

Ярославская область получит более 40 млн рублей на региональные программы

Ярославская область получит более 40 млн рублей на региональные программы - РИА Новости, 29.08.2024

Ярославская область получит более 40 млн рублей на региональные программы

Ярославская область получит более 40 миллионов рублей из федерального бюджета на софинансирование региональных программ, сообщает правительство региона. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T10:48

2024-08-29T10:48

2024-08-29T10:48

ярославская область

михаил евраев

промышленность

работа

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Ярославская область получит более 40 миллионов рублей из федерального бюджета на софинансирование региональных программ, сообщает правительство региона. "Ярославская область стала одним из победителей конкурсного отбора Минпромторга России, в котором приняли участие 75 регионов России, и в 2025 году получит федеральную субсидию на развитие промышленности в размере 42,7 миллиона рублей", - говорится в сообщении областного правительства. По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, деньги поступят в Фонд регионального развития. "Фонд является основной площадкой взаимодействия с предприятиями. Он оказывает финансовую помощь, предлагает льготные займы для реализации инновационных проектов, разработки высокотехнологичной продукции, программ импортозамещения и других направлений. Эти меры способствуют повышению конкурентоспособности нашей промышленности, стимулируют экономическое развитие региона", - подчеркнул губернатор. Как отметил министр инвестиций и промышленности Ярославской области Александр Ольхов, размер новой субсидии на 2 миллиона рублей больше, чем в прошлом году. С учетом планируемого софинансирования правительством области из регионального бюджета общая сумма на поддержку промышленности в 2025 году составит свыше 90 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240827/agroagregator--1968847565.html

https://ria.ru/20240825/karera-1968319475.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

михаил евраев, промышленность, работа