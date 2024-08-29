https://ria.ru/20240829/snaypery-1969108086.html

Российские снайперы рассказали о работе в Курской области

Российские снайперы рассказали о работе в Курской области - РИА Новости, 29.08.2024

Российские снайперы рассказали о работе в Курской области

Снайперы российского спецназа в Курской области должны передвигаться максимально скрытно - ВСУ держат в воздухе большое число дронов-разведчиков и уничтожают... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T06:04

2024-08-29T06:04

2024-08-29T06:04

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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КУРСКАЯ ОБЛ., 29 авг – РИА Новости. Снайперы российского спецназа в Курской области должны передвигаться максимально скрытно - ВСУ держат в воздухе большое число дронов-разведчиков и уничтожают передвигающуюся по дорогам технику, в том числе гражданскую. За работой снайперов в течение нескольких дней наблюдал корреспондент РИА Новости. "Нам приходится долго идти, для того чтобы не привлекать лишнего внимания. Если подъедем на машине, то сразу наведут артиллерию или отправят дроны. Скрытность – наш главный козырь. Подобрались к противнику, отработали и сразу же ушли, чтобы не дать противнику шанс нас поразить", - рассказал РИА Новости снайпер одного из российских спецподразделений. Отряд снайперов скрытно выдвигается на передовую в Курской области. В одну сторону приходится идти более 8 километров. Противник держит в воздухе большое количество дронов-разведчиков и уничтожает технику, передвигающуюся по дороге. Под удар попадают не только военные грузовики, но и автобусы с мирными жителями. Пытаясь избегать дронов, отряд снайперов передвигается по лесистой местности. Цель приходится ждать более суток. Как только противник появился на опорном пункте, снайпер сделал два прицельных выстрела. Цель была поражена, и группа немедленно отошла с позиций. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240829/oborona-1969100682.html

https://ria.ru/20240828/vsu-1969064808.html

россия

курская область

брянская область

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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность