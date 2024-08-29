https://ria.ru/20240829/sluzhba-1969097198.html

Социальный фонд объяснил, как срочная служба в армии влияет на пенсию

Социальный фонд объяснил, как срочная служба в армии влияет на пенсию - РИА Новости, 29.08.2024

Социальный фонд объяснил, как срочная служба в армии влияет на пенсию

Срочная служба в армии засчитывается в пенсионный стаж и превращается в год стажа и 1,8 пенсионного коэффициента, этот период будет учтен и при досрочном выходе РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T02:19

2024-08-29T02:19

2024-08-29T02:19

общество

россия

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Срочная служба в армии засчитывается в пенсионный стаж и превращается в год стажа и 1,8 пенсионного коэффициента, этот период будет учтен и при досрочном выходе на пенсию, сообщили РИА Новости в Социальной фонде России. "Время срочной службы в армии учитывается при оформлении пенсии. Такой период дает человеку не только стаж, но и пенсионные коэффициенты. Год службы по призыву, например, формирует один год стажа и 1,8 пенсионного коэффициента", - рассказали в Соцфонде. Отмечается, что служба в советской армии дает такие же пенсионные права. При этом службу до 2002 года можно засчитать для пенсии альтернативным способом, который дает больше стажа. В таком случае периоды службы учитываются в двойном размере - то есть год за два. Период участия в боевых действиях учитывается в тройном размере. "Однако следует иметь в виду, что такой вариант подсчета не всегда дает более высокий размер пенсии. В каждом случае специалисты смотрят индивидуально и считают, какой вариант учета военной службы более выгодный человеку", - объяснили в фонде. Кроме того, по данным Соцфонда, служба в армии учитывается при оформлении досрочной пенсии, когда человек выходит на пенсию раньше по стажу. Для женщин он составляет 37 лет, для мужчин – 42 года.

https://ria.ru/20240827/pensiya-1968641880.html

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