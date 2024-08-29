https://ria.ru/20240829/sinoptik-1969309550.html
Синоптик рассказал, когда ждать настоящую осень
Синоптик рассказал, когда ждать настоящую осень - РИА Новости, 29.08.2024
Синоптик рассказал, когда ждать настоящую осень
Первая декада сентября в Центральной России будет по-летнему теплой, во вторую декаду месяца температура начнет возвращаться к осенней норме, станет больше... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T18:31
2024-08-29T18:31
2024-08-29T18:31
общество
евгений тишковец
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Первая декада сентября в Центральной России будет по-летнему теплой, во вторую декаду месяца температура начнет возвращаться к осенней норме, станет больше дождей, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Тепло встретит жителей Центральной России и осень. Первого сентября, в условиях малооблачной и засушливой погоды, под утро плюс 11 – плюс 16, днем плюс 25 – плюс 30. Второго и третьего сентября сохранится аналогичный - антициклональный характер метеоусловий, температура понизится всего лишь на градус-другой. В целом, вся первая декада сентября будет по-летнему теплая", – рассказал синоптик. Тишковец отметил, что во второй декаде месяца температура начнет постепенно возвращаться в свою климатическую норму. По ночам прогнозируется плюс 5 – плюс 10 градусов, днем не выше плюс 15 градусов, станут чаще идти дожди. "В третьей декаде почувствуется настоящее дыхание осени – средняя температура окажется даже чуть ниже, на 0,5 – 1 градус, нормы: в ночные часы 0 – плюс 5, в конце месяца даже возможны первые заморозки, днем плюс 7 – плюс 12. Недобор осадков за месяц составит 20%, и то, преимущественно, за счет первой десятидневки", – добавил специалист.
https://ria.ru/20240823/puteshestviya-1967889895.html
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общество, евгений тишковец
Общество, Евгений Тишковец
Синоптик рассказал, когда ждать настоящую осень
Синоптик Тишковец: начало сентября в Центральной России будет по-летнему теплым
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Первая декада сентября в Центральной России будет по-летнему теплой, во вторую декаду месяца температура начнет возвращаться к осенней норме, станет больше дождей, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Тепло встретит жителей Центральной России и осень. Первого сентября, в условиях малооблачной и засушливой погоды, под утро плюс 11 – плюс 16, днем плюс 25 – плюс 30. Второго и третьего сентября сохранится аналогичный - антициклональный характер метеоусловий, температура понизится всего лишь на градус-другой. В целом, вся первая декада сентября будет по-летнему теплая", – рассказал синоптик.
Тишковец отметил, что во второй декаде месяца температура начнет постепенно возвращаться в свою климатическую норму. По ночам прогнозируется плюс 5 – плюс 10 градусов, днем не выше плюс 15 градусов, станут чаще идти дожди.
"В третьей декаде почувствуется настоящее дыхание осени – средняя температура окажется даже чуть ниже, на 0,5 – 1 градус, нормы: в ночные часы 0 – плюс 5, в конце месяца даже возможны первые заморозки, днем плюс 7 – плюс 12. Недобор осадков за месяц составит 20%, и то, преимущественно, за счет первой десятидневки", – добавил специалист.