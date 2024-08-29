https://ria.ru/20240829/signal-1969307549.html

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 29.08.2024

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T18:26

2024-08-29T18:26

2024-08-29T18:26

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 29 авг - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 17.51 мск, через 11 минут отменили угрозу. "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.

https://ria.ru/20240516/opasnost-1946513498.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков