https://ria.ru/20240829/shakhmaty-1969197718.html

Суперфиналы чемпионатов России по шахматам завершились в Алтайском крае

Суперфиналы чемпионатов России по шахматам завершились в Алтайском крае - РИА Новости, 29.08.2024

Суперфиналы чемпионатов России по шахматам завершились в Алтайском крае

Суперфиналы чемпионатов России по шахматам завершились в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T12:45

2024-08-29T12:45

2024-08-29T12:45

алтайский край

барнаул

наталья кувшинова

владислав артемьев

андрей есипенко

шахматы

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БАРНАУЛ, 29 авг – РИА Новости. Суперфиналы чемпионатов России по шахматам завершились в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства. "В Алтайском крае официально завершились суперфиналы чемпионатов России. На церемонии закрытия участников поздравили и наградили заместитель председателя правительства Алтайского края - руководитель администрации губернатора и правительства Алтайского края, председатель оргкомитета соревнований Виталий Снесарь, член Наблюдательного совета Федерации шахмат России Игорь Бурштейн, сенатор Совета Федерации, председатель попечительского совета Федерации шахмат Алтайского края Наталья Кувшинова, президент Федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов и председатель комитета Алтайского краевого законодательного собрания по спорту, культуре и молодежной политике Татьяна Ильюченко", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в Барнауле с 17 августа проходили суперфиналы 77-го Чемпионата России по шахматам среди мужчин и 74-го Чемпионата России по шахматам среди женщин. Алтайский край принял шахматные соревнования столь высокого уровня впервые, причем в юбилейный для Федерации шахмат России год – 100-летия со дня образования. До этого самым большим шахматным событием в истории региона был полуфинал РСФСР 1988 года, более четверти века назад. "В мужском турнире победителем стал Владислав Артемьев, право участия в Кубке мира ФИДЕ среди мужчин в 2025 году получили также Андрей Есипенко, Даниил Дубов, Евгений Наер и Арсений Нестеров. На Кубок мира вышли три лучшие спортсменки: Екатерина Лагно, Дарья Чарочкина, Александра Горячкина", - отмечает пресс-служба. Алтайский край сейчас является одним из ведущих центров развития шахмат в стране. В крае разработана, утверждена и реализуется целевая программа развития шахмат. Создана мощная инфраструктура, объединяющая 31 шахматный клуб, включая современный краевой клуб в центре Барнаула и пять его филиалов в городах и селах региона. Развивается проект "Шахматы в школах", к которому подключились свыше 300 школ в более чем 60 городах и селах. Кроме того, в 2024 году по инициативе Федерации в крае открылся первый в России детский оздоровительный лагерь с шахматным профилем, уже прошли первые смены.

https://ria.ru/20240827/barnaul-1968688823.html

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барнаул

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

барнаул, наталья кувшинова, владислав артемьев, андрей есипенко, шахматы