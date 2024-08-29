https://ria.ru/20240829/serbiya-1969094225.html

Вучич обсудит с Макроном приобретение истребителей Rafale

Вучич обсудит с Макроном приобретение истребителей Rafale - РИА Новости, 29.08.2024

Вучич обсудит с Макроном приобретение истребителей Rafale

Президент Сербии Александр Вучич планирует в ходе двухдневного визита в Сербию президента Франции Эммануэля Макрона 29-30 августа обсудить с ним приобретение... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T01:22

2024-08-29T01:22

2024-08-29T01:22

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БЕЛГРАД, 29 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич планирует в ходе двухдневного визита в Сербию президента Франции Эммануэля Макрона 29-30 августа обсудить с ним приобретение истребителей Rafale, сотрудничество в энергетике и экономике, а также в сфере IT. По словам президента Сербии, Макрон будет принят в Белграде на максимально высоком уровне. Вечером в четверг ожидаются почетная встреча Макрона у правительственного комплекса "Палата Сербия", переговоры глав государств и делегаций, подписание ряда соглашений. В ночь на среду Вучич заявлял, что одно из соглашений, которое будет подписано с Макроном, "с их электрокомпанией". По его словам, Сербия не может оказаться в такой ситуации, чтобы остаться без электричества. "Будем разговаривать и об укреплении нашей армии, днями работаем над договором о (самолетах – ред.) Rafale", - добавил он. Президент Сербии 7-9 апреля провел визит в Париж, по его итогам он заявил о 3,5-часовом разговоре по широкому кругу вопросов тет-а-тет с французским коллегой, договоренности о приобретении 12 истребителей Rafale и сотрудничестве минобороны Сербии и Франции в оборонной промышленности. Ранее Вучич отмечал, что французские ракеты MICA класса "воздух-земля" практически превращают Rafale в бомбардировщик, а сам истребитель, по его словам, является "одним из трех сильнейших в мире". Сербский лидер также рассказал весной, что Белград приобрел во Франции 22 радиолокационных станции GM-400. В предыдущие годы Сербия закупала французские ПЗРК Mistral и франко-германские вертолеты H-145M. Официальный Белград в апреле начал стратегические переговоры с госкомпанией EDF ("Электрисите де Франс"), крупнейшим оператором АЭС по вопросу атомной энергии. Делегация правительства Сербии тогда подписала с французской энергетической госкомпанией меморандум о взаимопонимании и установлении рамок "для долгосрочного диалога в области энергетики". Вучич в августе опроверг опасения политических оппонентов о том, что Франция в рамках сотрудничества в сфере атомной энергетики будет хранить радиоактивные отходы в Сербии. Сербские власти также сообщали о панируемом с Францией партнерстве в сфере искусственного интеллекта и намерении передать будущее метро в Белграде в управление парижской компании и привлечь новых французских инвесторов. В пятницу Вучич и Макрон отправятся в город Нови-Сад на форум по искусственному интеллекту компании InGrid-Schneider Electric LLC. Нынешний визит президента Франции в Сербию станет вторым. Первая поездка состоялась в 2019 году на 180-летие установления дипломатических отношений. В 2024 году Вучич и Макрон встречались уже дважды в Париже – в ходе визита сербского лидера в апреле и на полях Олимпийских игр в июле. За несколько дней до приезда Макрона одно из высочайших зданий "Западные ворота Белграда" - 35-этажная башня бывшей югославской компании "Генекс" - было украшено, как и крупные улицы столицы, французским флагом почти на всю свою 119-метровую высоту. Как сообщил ранее председатель Хозяйственной (Торгово-промышленной палаты, ТПП Сербии) Марко Чадеж, торговый оборот между Сербией и Францией "благодаря хорошим политическим отношениям" в последние 6-7 лет вырос в три раза. В 2023 году он составил более 2,1 миллиарда евро, по данным республиканского управления статистики Сербии. Ранее главным сербским экспортным товаром была малина, теперь ее по объемам обогнала продукция IT-сектора. На полях Игр во Франции в "Сербском доме" в июле состоялся сербско-французский деловой форум с участием 80 компаний и ассоциации французских предпринимателей MEDEF. Основными представленными отраслями стали пищевая промышленность, строительство и цифровые технологии. Инвесторы из Франции по данным сербских властей в 339 компаниях на сербской территории трудоустроили 11 125 человек. Крупнейшим примером сотрудничества стал аэропорт Белграда "Никола Тесла". В декабре 2018 года он перешел в управление французской Vinci Airports по договору о 25-летней концессии. Общая стоимость сделки составила 1,46 миллиарда евро и стала первой концессию такой высокой стоимости в Сербии. Концессионер заплатил единовременный взнос в 501 миллион евро.

https://ria.ru/20240814/vulin-1966061876.html

https://ria.ru/20240812/vuchich-1965606061.html

https://ria.ru/20240814/serbiya-1966229884.html

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в мире, сербия, франция, белград (город), эммануэль макрон, александр вучич, никола тесла, edf, торгово-промышленная палата рф, rafale