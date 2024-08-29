https://ria.ru/20240829/sayty-1969106948.html

Российские пользователи стали реже создавать сайты с доменами .ru и .рф

Российские пользователи стали реже создавать сайты с доменами .ru и .рф - РИА Новости, 29.08.2024

Российские пользователи стали реже создавать сайты с доменами .ru и .рф

Российские пользователи стали реже создавать на зарубежных онлайн-конструкторах сайты с доменами .ru и .рф: за год отток пользователей с Wix составил 33%, с... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T05:33

2024-08-29T05:33

2024-08-29T05:33

технологии

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153322/63/1533226350_0:0:2918:1641_1920x0_80_0_0_e9d0ac468f7e2afc6132f56935eccc24.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские пользователи стали реже создавать на зарубежных онлайн-конструкторах сайты с доменами .ru и .рф: за год отток пользователей с Wix составил 33%, с Joomla - 9%, с Drupal - 8%, а с WordPress - 1%, рассказали РИА Новости в компании "Рег.ру". "Владельцы сайтов стали предпочитать отечественный софт вместо мировых популярных CMS и конструкторов сайтов. По данным компании "Рег.ру", происходит отток пользователей с зарубежных сервисов для запуска сайтов. На конец июля 2024 года отток за год с Wix составил 33%, с Joomla - 9%, с Drupal - 8%, и даже от всемирного лидера рынка WordPress - на 1%", - сказали в компании. Там напомнили, что с 9 сентября в России перестанет работать еще один зарубежный поставщик конструкторов сайтов Lightspeed - это как минимум 12-й иностранный онлайн-сервис для запуска сайтов, который ограничил деятельность на территории нашей страны. На сегодняшний день платформой пользуются 200 тысяч российских пользователей. В то же время, по данным "Рег.ру", за год выросла востребованность российских сервисов для создания сайтов. Так, число сайтов с доменами .ru и .рф, создаваемых на Tilda, увеличилось на 34%. На конструкторах "Рег.ру" и MODX прирост составил 9% и 3% соответственно. "Конструкторы сайтов - это простые в настройке и удобные сервисы для запуска сайта "под ключ". Их часто выбирают представители малого и среднего бизнеса, которым важно быстро создать сайт с красивым дизайном и базовыми функциями. Такие сервисы, безусловно, очень востребованы, ведь они позволяют легко продвигать товары и услуги в онлайне предпринимателям из самых разных отраслей. И конечно, сегодня на рынке есть ряд платформ, в том числе и от "Рег.ру", которые могут стать альтернативой взамен ушедшим из России", - прокомментировал Дмитрий Блохин, владелец продукта "Рег.решения" в компании "Рег.ру".

https://realty.ria.ru/20240816/sbermobajl-1966557171.html

https://realty.ria.ru/20240812/provaydery-1965662145.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, общество