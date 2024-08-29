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Российские пользователи стали реже создавать сайты с доменами .ru и .рф - РИА Новости, 29.08.2024
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05:33 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/sayty-1969106948.html
Российские пользователи стали реже создавать сайты с доменами .ru и .рф
Российские пользователи стали реже создавать сайты с доменами .ru и .рф - РИА Новости, 29.08.2024
Российские пользователи стали реже создавать сайты с доменами .ru и .рф
Российские пользователи стали реже создавать на зарубежных онлайн-конструкторах сайты с доменами .ru и .рф: за год отток пользователей с Wix составил 33%, с... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T05:33
2024-08-29T05:33
технологии
россия
общество
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские пользователи стали реже создавать на зарубежных онлайн-конструкторах сайты с доменами .ru и .рф: за год отток пользователей с Wix составил 33%, с Joomla - 9%, с Drupal - 8%, а с WordPress - 1%, рассказали РИА Новости в компании "Рег.ру". "Владельцы сайтов стали предпочитать отечественный софт вместо мировых популярных CMS и конструкторов сайтов. По данным компании "Рег.ру", происходит отток пользователей с зарубежных сервисов для запуска сайтов. На конец июля 2024 года отток за год с Wix составил 33%, с Joomla - 9%, с Drupal - 8%, и даже от всемирного лидера рынка WordPress - на 1%", - сказали в компании. Там напомнили, что с 9 сентября в России перестанет работать еще один зарубежный поставщик конструкторов сайтов Lightspeed - это как минимум 12-й иностранный онлайн-сервис для запуска сайтов, который ограничил деятельность на территории нашей страны. На сегодняшний день платформой пользуются 200 тысяч российских пользователей. В то же время, по данным "Рег.ру", за год выросла востребованность российских сервисов для создания сайтов. Так, число сайтов с доменами .ru и .рф, создаваемых на Tilda, увеличилось на 34%. На конструкторах "Рег.ру" и MODX прирост составил 9% и 3% соответственно. "Конструкторы сайтов - это простые в настройке и удобные сервисы для запуска сайта "под ключ". Их часто выбирают представители малого и среднего бизнеса, которым важно быстро создать сайт с красивым дизайном и базовыми функциями. Такие сервисы, безусловно, очень востребованы, ведь они позволяют легко продвигать товары и услуги в онлайне предпринимателям из самых разных отраслей. И конечно, сегодня на рынке есть ряд платформ, в том числе и от "Рег.ру", которые могут стать альтернативой взамен ушедшим из России", - прокомментировал Дмитрий Блохин, владелец продукта "Рег.решения" в компании "Рег.ру".
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РИА Новости
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технологии, россия, общество
Технологии, Россия, Общество
Российские пользователи стали реже создавать сайты с доменами .ru и .рф

"Рег.ру": россияне стали реже создавать сайты на зарубежных конструкторах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДомен .ru
Домен .ru - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские пользователи стали реже создавать на зарубежных онлайн-конструкторах сайты с доменами .ru и .рф: за год отток пользователей с Wix составил 33%, с Joomla - 9%, с Drupal - 8%, а с WordPress - 1%, рассказали РИА Новости в компании "Рег.ру".
"Владельцы сайтов стали предпочитать отечественный софт вместо мировых популярных CMS и конструкторов сайтов. По данным компании "Рег.ру", происходит отток пользователей с зарубежных сервисов для запуска сайтов. На конец июля 2024 года отток за год с Wix составил 33%, с Joomla - 9%, с Drupal - 8%, и даже от всемирного лидера рынка WordPress - на 1%", - сказали в компании.
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Там напомнили, что с 9 сентября в России перестанет работать еще один зарубежный поставщик конструкторов сайтов Lightspeed - это как минимум 12-й иностранный онлайн-сервис для запуска сайтов, который ограничил деятельность на территории нашей страны. На сегодняшний день платформой пользуются 200 тысяч российских пользователей.
В то же время, по данным "Рег.ру", за год выросла востребованность российских сервисов для создания сайтов. Так, число сайтов с доменами .ru и .рф, создаваемых на Tilda, увеличилось на 34%. На конструкторах "Рег.ру" и MODX прирост составил 9% и 3% соответственно.
"Конструкторы сайтов - это простые в настройке и удобные сервисы для запуска сайта "под ключ". Их часто выбирают представители малого и среднего бизнеса, которым важно быстро создать сайт с красивым дизайном и базовыми функциями. Такие сервисы, безусловно, очень востребованы, ведь они позволяют легко продвигать товары и услуги в онлайне предпринимателям из самых разных отраслей. И конечно, сегодня на рынке есть ряд платформ, в том числе и от "Рег.ру", которые могут стать альтернативой взамен ушедшим из России", - прокомментировал Дмитрий Блохин, владелец продукта "Рег.решения" в компании "Рег.ру".
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