https://ria.ru/20240829/sau-1969105935.html

САУ уничтожила минометный расчет ВСУ под Авдеевкой

САУ уничтожила минометный расчет ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 29.08.2024

САУ уничтожила минометный расчет ВСУ под Авдеевкой

САУ "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожила минометный расчет ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T05:12

2024-08-29T05:12

2024-08-29T05:12

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ЛУГАНСК, 29 авг – РИА Новости. САУ "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожила минометный расчет ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчета 152-миллиметровой самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожили замаскированный минометный расчет ВСУ, препятствующий продвижению штурмовых групп на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ. В ведомстве добавили, что координаты цели были получены от операторов БПЛА разведывательного подразделения. Военнослужащие расчета САУ прибыли на огневую позицию, навели боевую машину на цель и выстрелами уничтожили миномет и личный состав ВСУ. Корректировку огня и контроль поражения целей выполняли расчеты БПЛА "Орлан-30". "Расчет очень слаженно работает, каждый знает свое дело и может сделать свою работу быстро и точно. Для нас нет разницы, западное или штатное вооружение – все будет уничтожено", – рассказал командир орудия с позывным "Бабай".

https://ria.ru/20240829/oborona-1969100682.html

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