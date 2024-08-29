https://ria.ru/20240829/sau-1969105935.html
САУ уничтожила минометный расчет ВСУ под Авдеевкой
САУ уничтожила минометный расчет ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 29.08.2024
САУ уничтожила минометный расчет ВСУ под Авдеевкой
САУ "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожила минометный расчет ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T05:12
2024-08-29T05:12
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ЛУГАНСК, 29 авг – РИА Новости. САУ "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожила минометный расчет ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчета 152-миллиметровой самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожили замаскированный минометный расчет ВСУ, препятствующий продвижению штурмовых групп на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ. В ведомстве добавили, что координаты цели были получены от операторов БПЛА разведывательного подразделения. Военнослужащие расчета САУ прибыли на огневую позицию, навели боевую машину на цель и выстрелами уничтожили миномет и личный состав ВСУ. Корректировку огня и контроль поражения целей выполняли расчеты БПЛА "Орлан-30". "Расчет очень слаженно работает, каждый знает свое дело и может сделать свою работу быстро и точно. Для нас нет разницы, западное или штатное вооружение – все будет уничтожено", – рассказал командир орудия с позывным "Бабай".
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
САУ уничтожила минометный расчет ВСУ под Авдеевкой
МО: "Мста-С" уничтожила минометный расчет ВСУ на Авдеевском направлении
ЛУГАНСК, 29 авг – РИА Новости. САУ "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожила минометный расчет ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие расчета 152-миллиметровой самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожили замаскированный минометный расчет ВСУ, препятствующий продвижению штурмовых групп на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ.
В ведомстве добавили, что координаты цели были получены от операторов БПЛА разведывательного подразделения. Военнослужащие расчета САУ прибыли на огневую позицию, навели боевую машину на цель и выстрелами уничтожили миномет и личный состав ВСУ. Корректировку огня и контроль поражения целей выполняли расчеты БПЛА "Орлан-30".
"Расчет очень слаженно работает, каждый знает свое дело и может сделать свою работу быстро и точно. Для нас нет разницы, западное или штатное вооружение – все будет уничтожено", – рассказал командир орудия с позывным "Бабай".