Макрон хотел, чтобы Сербия ввела санкции против России, заявил Вучич
Вучич: Сербия не ввела санкции против РФ, несмотря на желание Макрона
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Белграде, Сербия. 29 августа 2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Белграде, Сербия. 29 августа 2024
БЕЛГРАД, 29 авг – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон хотел бы, чтобы Сербия ввела санкции против России, но она этого не сделала и не стыдится своей позиции, заявил сербский президент Александр Вучич.
Президент Франции перед визитом в Белград 29-30 августа заявил, что перед Сербией, как и перед всей Европой, стоит вопрос поддержания единого фронта против России и защиты общих ценностей. В четверг Вучич устроил ему торжественную встречу в правительственном комплексе "Палата Сербия" в Белграде, после чего состоялись переговоры.
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"Я знаю, чтобы Эммануэль хотел, чтобы мы ввели санкции против России. Но мы этого не сделали, и мы не стыдимся своего решения. Не хочу перед вами оправдываться из-за этого", - заявил сербский лидер на совместной пресс-конференции.
Он отметил, что отчитывается за свои политические шаги перед своим народом.
"При этом сделали ли мы что-то против Украины? Нет. Поддерживаем территориальную целостность Украины, поддерживаем Устав ООН и воспринимаем их (украинцев – ред.) как дружественный народ. Мы отсюда, из Сербии, больше дали гуманитарной помощи, чем все остальные на Балканах вместе, в 20 раз. Последнее – 5 тысяч ноутбуков, iPad и так далее", - подчеркнул Вучич.
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