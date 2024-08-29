Рейтинг@Mail.ru
Макрон хотел, чтобы Сербия ввела санкции против России, заявил Вучич - РИА Новости, 30.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:31 29.08.2024 (обновлено: 11:09 30.08.2024)
https://ria.ru/20240829/sanktsii-1969344137.html
Макрон хотел, чтобы Сербия ввела санкции против России, заявил Вучич
Макрон хотел, чтобы Сербия ввела санкции против России, заявил Вучич - РИА Новости, 30.08.2024
Макрон хотел, чтобы Сербия ввела санкции против России, заявил Вучич
Президент Франции Эммануэль Макрон хотел бы, чтобы Сербия ввела санкции против России, но она этого не сделала и не стыдится своей позиции, заявил сербский... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-29T22:31
2024-08-30T11:09
в мире
сербия
россия
франция
александр вучич
эммануэль макрон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969409305_0:199:3071:1927_1920x0_80_0_0_8fe60b040e51473a4761f339822fe4b8.jpg
БЕЛГРАД, 29 авг – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон хотел бы, чтобы Сербия ввела санкции против России, но она этого не сделала и не стыдится своей позиции, заявил сербский президент Александр Вучич. Президент Франции перед визитом в Белград 29-30 августа заявил, что перед Сербией, как и перед всей Европой, стоит вопрос поддержания единого фронта против России и защиты общих ценностей. В четверг Вучич устроил ему торжественную встречу в правительственном комплексе "Палата Сербия" в Белграде, после чего состоялись переговоры. "Я знаю, чтобы Эммануэль хотел, чтобы мы ввели санкции против России. Но мы этого не сделали, и мы не стыдимся своего решения. Не хочу перед вами оправдываться из-за этого", - заявил сербский лидер на совместной пресс-конференции. Он отметил, что отчитывается за свои политические шаги перед своим народом. "При этом сделали ли мы что-то против Украины? Нет. Поддерживаем территориальную целостность Украины, поддерживаем Устав ООН и воспринимаем их (украинцев – ред.) как дружественный народ. Мы отсюда, из Сербии, больше дали гуманитарной помощи, чем все остальные на Балканах вместе, в 20 раз. Последнее – 5 тысяч ноутбуков, iPad и так далее", - подчеркнул Вучич.
https://ria.ru/20240828/voyna-1968888732.html
https://ria.ru/20240829/rafale-1969338057.html
сербия
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969409305_151:0:2880:2047_1920x0_80_0_0_fa7e4840202480e0519f3aff62d60ec6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, россия, франция, александр вучич, эммануэль макрон, оон
В мире, Сербия, Россия, Франция, Александр Вучич, Эммануэль Макрон, ООН
Макрон хотел, чтобы Сербия ввела санкции против России, заявил Вучич

Вучич: Сербия не ввела санкции против РФ, несмотря на желание Макрона

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Белграде, Сербия. 29 августа 2024
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Белграде, Сербия. 29 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Белграде, Сербия. 29 августа 2024
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 29 авг – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон хотел бы, чтобы Сербия ввела санкции против России, но она этого не сделала и не стыдится своей позиции, заявил сербский президент Александр Вучич.
Президент Франции перед визитом в Белград 29-30 августа заявил, что перед Сербией, как и перед всей Европой, стоит вопрос поддержания единого фронта против России и защиты общих ценностей. В четверг Вучич устроил ему торжественную встречу в правительственном комплексе "Палата Сербия" в Белграде, после чего состоялись переговоры.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Еще один фронт войны против России определен
28 августа, 08:18
"Я знаю, чтобы Эммануэль хотел, чтобы мы ввели санкции против России. Но мы этого не сделали, и мы не стыдимся своего решения. Не хочу перед вами оправдываться из-за этого", - заявил сербский лидер на совместной пресс-конференции.
Он отметил, что отчитывается за свои политические шаги перед своим народом.
"При этом сделали ли мы что-то против Украины? Нет. Поддерживаем территориальную целостность Украины, поддерживаем Устав ООН и воспринимаем их (украинцев – ред.) как дружественный народ. Мы отсюда, из Сербии, больше дали гуманитарной помощи, чем все остальные на Балканах вместе, в 20 раз. Последнее – 5 тысяч ноутбуков, iPad и так далее", - подчеркнул Вучич.
Министр обороны Сербии Братислав Гашич и директор компании-производителя Dassault Aviation Эрик Трапие во время подписания договора о приобретении самолетов Rafale в присутствии глав государств. 29 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Вучич назвал стоимость покупки 12 истребителей Rafale у Франции
29 августа, 21:33
 
В миреСербияРоссияФранцияАлександр ВучичЭммануэль МакронООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала