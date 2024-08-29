https://ria.ru/20240829/sanktsii-1969344137.html

Макрон хотел, чтобы Сербия ввела санкции против России, заявил Вучич

Макрон хотел, чтобы Сербия ввела санкции против России, заявил Вучич - РИА Новости, 30.08.2024

Макрон хотел, чтобы Сербия ввела санкции против России, заявил Вучич

Президент Франции Эммануэль Макрон хотел бы, чтобы Сербия ввела санкции против России, но она этого не сделала и не стыдится своей позиции, заявил сербский... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-29T22:31

2024-08-29T22:31

2024-08-30T11:09

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БЕЛГРАД, 29 авг – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон хотел бы, чтобы Сербия ввела санкции против России, но она этого не сделала и не стыдится своей позиции, заявил сербский президент Александр Вучич. Президент Франции перед визитом в Белград 29-30 августа заявил, что перед Сербией, как и перед всей Европой, стоит вопрос поддержания единого фронта против России и защиты общих ценностей. В четверг Вучич устроил ему торжественную встречу в правительственном комплексе "Палата Сербия" в Белграде, после чего состоялись переговоры. "Я знаю, чтобы Эммануэль хотел, чтобы мы ввели санкции против России. Но мы этого не сделали, и мы не стыдимся своего решения. Не хочу перед вами оправдываться из-за этого", - заявил сербский лидер на совместной пресс-конференции. Он отметил, что отчитывается за свои политические шаги перед своим народом. "При этом сделали ли мы что-то против Украины? Нет. Поддерживаем территориальную целостность Украины, поддерживаем Устав ООН и воспринимаем их (украинцев – ред.) как дружественный народ. Мы отсюда, из Сербии, больше дали гуманитарной помощи, чем все остальные на Балканах вместе, в 20 раз. Последнее – 5 тысяч ноутбуков, iPad и так далее", - подчеркнул Вучич.

https://ria.ru/20240828/voyna-1968888732.html

https://ria.ru/20240829/rafale-1969338057.html

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в мире, сербия, россия, франция, александр вучич, эммануэль макрон, оон