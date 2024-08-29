https://ria.ru/20240829/sallivan-1969268354.html

"Всегда есть риски". Салливан оценил уровень отношений Китая и США

"Всегда есть риски". Салливан оценил уровень отношений Китая и США - РИА Новости, 29.08.2024

"Всегда есть риски". Салливан оценил уровень отношений Китая и США

Китай и США имеют возможность повысить шансы на стабильность в отношениях, но риски того, что что-то пойдет не так, остаются, заявил помощник президента США по... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T16:07

2024-08-29T16:07

2024-08-29T16:07

в мире

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сша

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джейк салливан

ван и (политик)

чжан юся

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ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Китай и США имеют возможность повысить шансы на стабильность в отношениях, но риски того, что что-то пойдет не так, остаются, заявил помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан на пресс-конференции по итогам визита в Пекин. Салливан отметил, что Китай и США могут работать сообща, чтобы обеспечить ответственное управление отношениями. "Это то, на что была нацелена эта поездка, это то, на что была направлена дипломатия последних двух лет. И мы действительно считаем, что это дает нам возможность повысить шансы на стабильность в отношениях. Но мы также должны помнить, что всегда есть риски - риски эскалации, риски недопонимания, риски того, что что-то пойдет не так. И мы уже видели это раньше в отношениях между США и Китаем", - сказал он. Салливан добавил, что все эти риски он обсуждал на встречах в Пекине. Салливан 27-29 августа находится с визитом в Китае. В рамках его визита стороны провели новый раунд китайско-американских стратегических коммуникаций. Ранее сообщалось, что Салливан и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили тайваньский вопрос и обеспокоенность Вашингтона сотрудничеством КНР и России. Салливан также встретился с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся. В четверг Салливана принял председатель КНР Си Цзиньпин.

https://ria.ru/20240131/ssha-1924486169.html

китай

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