https://ria.ru/20240829/sallivan-1969214991.html
Салливан прокомментировал итоги обсуждения украинского кризиса в Пекине
Салливан прокомментировал итоги обсуждения украинского кризиса в Пекине - РИА Новости, 29.08.2024
Салливан прокомментировал итоги обсуждения украинского кризиса в Пекине
Китай и США не добились прогресса в обсуждении решения по украинскому кризису на переговорах в Пекине, не наметили никакого плана, заявил помощник президента... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T13:39
2024-08-29T13:39
2024-08-29T13:46
в мире
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ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Китай и США не добились прогресса в обсуждении решения по украинскому кризису на переговорах в Пекине, не наметили никакого плана, заявил помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан на пресс-конференции по итогам визита в Пекин.“Не могу сказать, что мы добились какого-то прогресса по этому вопросу”, - сказал Салливан.Он добавил, что КНР открыто заявляет, что украинский конфликт должен быть закончен дипломатическим путем.“У нас была возможность обменяться мнениями по вопросу войны на Украине в эти три дня. Мы не пришли ни к какому конкретному плану в отношении дипломатии, во многом потому что США очень строго придерживаются простого принципа "ничего об Украине без Украины", - сказал Салливан.
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в мире, китай, сша, пекин, джейк салливан
В мире, Китай, США, Пекин, Джейк Салливан
Салливан прокомментировал итоги обсуждения украинского кризиса в Пекине
Салливан: Китай и США не добились прогресса в решении по украинскому кризису