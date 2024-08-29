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Салливан прокомментировал итоги обсуждения украинского кризиса в Пекине - РИА Новости, 29.08.2024
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13:39 29.08.2024 (обновлено: 13:46 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/sallivan-1969214991.html
Салливан прокомментировал итоги обсуждения украинского кризиса в Пекине
Салливан прокомментировал итоги обсуждения украинского кризиса в Пекине - РИА Новости, 29.08.2024
Салливан прокомментировал итоги обсуждения украинского кризиса в Пекине
Китай и США не добились прогресса в обсуждении решения по украинскому кризису на переговорах в Пекине, не наметили никакого плана, заявил помощник президента... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T13:39
2024-08-29T13:46
в мире
китай
сша
пекин
джейк салливан
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ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Китай и США не добились прогресса в обсуждении решения по украинскому кризису на переговорах в Пекине, не наметили никакого плана, заявил помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан на пресс-конференции по итогам визита в Пекин.“Не могу сказать, что мы добились какого-то прогресса по этому вопросу”, - сказал Салливан.Он добавил, что КНР открыто заявляет, что украинский конфликт должен быть закончен дипломатическим путем.“У нас была возможность обменяться мнениями по вопросу войны на Украине в эти три дня. Мы не пришли ни к какому конкретному плану в отношении дипломатии, во многом потому что США очень строго придерживаются простого принципа "ничего об Украине без Украины", - сказал Салливан.
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в мире, китай, сша, пекин, джейк салливан
В мире, Китай, США, Пекин, Джейк Салливан
Салливан прокомментировал итоги обсуждения украинского кризиса в Пекине

Салливан: Китай и США не добились прогресса в решении по украинскому кризису

© AP Photo / Susan WalshCоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Китай и США не добились прогресса в обсуждении решения по украинскому кризису на переговорах в Пекине, не наметили никакого плана, заявил помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан на пресс-конференции по итогам визита в Пекин.
“Не могу сказать, что мы добились какого-то прогресса по этому вопросу”, - сказал Салливан.
Он добавил, что КНР открыто заявляет, что украинский конфликт должен быть закончен дипломатическим путем.
“У нас была возможность обменяться мнениями по вопросу войны на Украине в эти три дня. Мы не пришли ни к какому конкретному плану в отношении дипломатии, во многом потому что США очень строго придерживаются простого принципа "ничего об Украине без Украины", - сказал Салливан.
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В миреКитайСШАПекинДжейк Салливан
 
 
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