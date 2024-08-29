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РСПП предлагает создать за три года общий углеродный рынок стран БРИКС - РИА Новости, 29.08.2024
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20:44 29.08.2024 (обновлено: 20:52 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/rynok-1969332040.html
РСПП предлагает создать за три года общий углеродный рынок стран БРИКС
РСПП предлагает создать за три года общий углеродный рынок стран БРИКС - РИА Новости, 29.08.2024
РСПП предлагает создать за три года общий углеродный рынок стран БРИКС
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) в рамках председательства РФ в БРИКС в этом году предложил запустить координацию и интеграцию... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T20:44
2024-08-29T20:52
российский союз промышленников и предпринимателей
брикс
россия
фонд андрея мельниченко
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) в рамках председательства РФ в БРИКС в этом году предложил запустить координацию и интеграцию углеродных рынков стран объединения, сообщил в ходе форума "Климатическая повестка БРИКС в современных условиях" ответственный секретарь Комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию Иван Жидких. "В этом году в рамках российского председательства в БРИКС РСПП предложил включить в повестку председательства запуск координации и интеграции углеродных рынков стран. В первую очередь, это обеспечение взаимного признания результатов климатических проектов, в перспективе – общая интегрированная инфраструктура для реализации проектов, учета и передачи их результатов", – сказал Жидких. Центром такой инфраструктуры, согласно предложению РСПП, мог бы стать единый мета-реестр углеродных единиц стран БРИКС. При этом, по словам Жидких, важно обеспечить увязку этого реестра с национальными реестрами и кадастрами выбросов. Как рассказал Жидких, работа по созданию такой инфраструктуры была запущена в этом году на площадке Делового совета БРИКС, где была поддержана инициатива по развитию добровольного углеродного рынка стран и подготовлена соответствующая дорожная карта. РСПП рассчитывает, что она будет реализована в течение нескольких лет. По мнению Жидких, общий углеродный рынок такого крупного блока стран позволит ускорить процесс формирования глобального единого углеродного рынка. "Десять стран, в отличие от 200 стран, имеют больше перспектив оперативнее договориться и учесть интересы друг друга", – полагает он. Жидких в ходе выступления также подчеркнул, что особо важную роль на углеродном рынке стран БРИКС должны играть природные климатические проекты. Он отметил, что при его развитии важно обеспечивать честный и справедливый подход: должны реализовываться все климатические проекты, а не только кажущиеся правильными отдельным заинтересованным сторонам. Для этого необходимо обеспечить доступ природных климатических проектов на углеродный рынок стран БРИКС без каких-либо искусственных ограничений, добавил Жидких. В свою очередь, открывая сессию "Климатические проекты: ключ к достижению целей Парижского соглашения", генеральный директор фонда Мельниченко Татьяна Журавлева отметила, что механизмы, предусмотренные Парижским соглашением, должны были создать глобальный углеродный рынок и стать драйвером развития отрасли климатических проектов. Однако к сегодняшнему дню эти механизмы так и не заработали. "В то же время в ходе председательства России в БРИКС в этом году мы видим большой интерес к синхронизации подходов к климатическим проектам на пространстве объединения", – добавила спикер. По ее словам, правительства всех стран БРИКС взяли на себя обязательства по достижению углеродной нейтральности в период между 2050–2070 годами. "Совместными усилиями наши страны могли бы сделать свой путь к углеродной нейтральности короче, эффективнее и дешевле", – подчеркнула Журавлева. Организатором форума "Климатическая повестка БРИКС в современных условиях" выступает министерство экономического развития Российской Федерации.
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российский союз промышленников и предпринимателей, брикс, россия, фонд андрея мельниченко
Российский союз промышленников и предпринимателей, БРИКС, Россия, Фонд Андрея Мельниченко

РСПП предлагает создать за три года общий углеродный рынок стран БРИКС

© РИА НовостиОтветственный секретарь Комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию Иван Жидких
Ответственный секретарь Комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию Иван Жидких - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости
Ответственный секретарь Комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию Иван Жидких
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) в рамках председательства РФ в БРИКС в этом году предложил запустить координацию и интеграцию углеродных рынков стран объединения, сообщил в ходе форума "Климатическая повестка БРИКС в современных условиях" ответственный секретарь Комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию Иван Жидких.
"В этом году в рамках российского председательства в БРИКС РСПП предложил включить в повестку председательства запуск координации и интеграции углеродных рынков стран. В первую очередь, это обеспечение взаимного признания результатов климатических проектов, в перспективе – общая интегрированная инфраструктура для реализации проектов, учета и передачи их результатов", – сказал Жидких.
© РИА НовостиГенеральный директор Фонда Андрея Мельниченко Татьяна Журавлёва
Генеральный директор Фонда Андрея Мельниченко Татьяна Журавлёва - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости
Генеральный директор Фонда Андрея Мельниченко Татьяна Журавлёва
Центром такой инфраструктуры, согласно предложению РСПП, мог бы стать единый мета-реестр углеродных единиц стран БРИКС. При этом, по словам Жидких, важно обеспечить увязку этого реестра с национальными реестрами и кадастрами выбросов.
Как рассказал Жидких, работа по созданию такой инфраструктуры была запущена в этом году на площадке Делового совета БРИКС, где была поддержана инициатива по развитию добровольного углеродного рынка стран и подготовлена соответствующая дорожная карта. РСПП рассчитывает, что она будет реализована в течение нескольких лет.
По мнению Жидких, общий углеродный рынок такого крупного блока стран позволит ускорить процесс формирования глобального единого углеродного рынка. "Десять стран, в отличие от 200 стран, имеют больше перспектив оперативнее договориться и учесть интересы друг друга", – полагает он.
Жидких в ходе выступления также подчеркнул, что особо важную роль на углеродном рынке стран БРИКС должны играть природные климатические проекты. Он отметил, что при его развитии важно обеспечивать честный и справедливый подход: должны реализовываться все климатические проекты, а не только кажущиеся правильными отдельным заинтересованным сторонам. Для этого необходимо обеспечить доступ природных климатических проектов на углеродный рынок стран БРИКС без каких-либо искусственных ограничений, добавил Жидких.
В свою очередь, открывая сессию "Климатические проекты: ключ к достижению целей Парижского соглашения", генеральный директор фонда Мельниченко Татьяна Журавлева отметила, что механизмы, предусмотренные Парижским соглашением, должны были создать глобальный углеродный рынок и стать драйвером развития отрасли климатических проектов. Однако к сегодняшнему дню эти механизмы так и не заработали. "В то же время в ходе председательства России в БРИКС в этом году мы видим большой интерес к синхронизации подходов к климатическим проектам на пространстве объединения", – добавила спикер.
По ее словам, правительства всех стран БРИКС взяли на себя обязательства по достижению углеродной нейтральности в период между 2050–2070 годами. "Совместными усилиями наши страны могли бы сделать свой путь к углеродной нейтральности короче, эффективнее и дешевле", – подчеркнула Журавлева.
Организатором форума "Климатическая повестка БРИКС в современных условиях" выступает министерство экономического развития Российской Федерации.
 
Российский союз промышленников и предпринимателейБРИКСРоссияФонд Андрея Мельниченко
 
 
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