https://ria.ru/20240829/rszo-1969106252.html

Расчеты РСЗО "Град" уничтожили подразделение ВСУ в Курской области

Расчеты РСЗО "Град" уничтожили подразделение ВСУ в Курской области - РИА Новости, 29.08.2024

Расчеты РСЗО "Град" уничтожили подразделение ВСУ в Курской области

Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Север" уничтожили подразделение ВСУ, пытавшееся закрепиться на приграничной территории в Курской области, сообщило... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T05:16

2024-08-29T05:16

2024-08-29T05:16

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956314249_0:299:3110:2048_1920x0_80_0_0_e54c140f602e0c617352e579e9057cee.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Север" уничтожили подразделение ВСУ, пытавшееся закрепиться на приграничной территории в Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Военнослужащими подразделений ведется воздушная разведка для выявления разрозненных групп противника и оперативное уничтожение боевой техники и живой силы ВСУ в лесистой местности с помощью РСЗО "Град" группировки войск "Север" при выполнении огневых задач в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. В ходе выполнения боевых задач артиллеристы также уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и ГСМ противника. "В этот раз расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Север" уничтожили подразделения противника, пытавшихся закрепиться на приграничной территории Курской области", - отметили в МО. Кадры объективного контроля, получаемые с БПЛА в режиме реального времени позволяют убедиться в уничтожении целей. "В любой момент можем выехать и в течение пяти минут поразить противника, уничтожить скопление техники, отработать по любой цели, поддержать наши подразделения", - приводит Минобороны слова командира реактивного взвода с позывным "Балу". В ведомстве отметили, что украинские дроны все время охотятся на "Грады" из-за их высочайшей эффективности и огневой мощи.

https://ria.ru/20240829/oborona-1969100682.html

https://ria.ru/20240828/ukraina-1969062564.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность