https://ria.ru/20240829/rszo-1969106252.html
Расчеты РСЗО "Град" уничтожили подразделение ВСУ в Курской области
Расчеты РСЗО "Град" уничтожили подразделение ВСУ в Курской области - РИА Новости, 29.08.2024
Расчеты РСЗО "Град" уничтожили подразделение ВСУ в Курской области
Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Север" уничтожили подразделение ВСУ, пытавшееся закрепиться на приграничной территории в Курской области, сообщило... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T05:16
2024-08-29T05:16
2024-08-29T05:16
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Север" уничтожили подразделение ВСУ, пытавшееся закрепиться на приграничной территории в Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Военнослужащими подразделений ведется воздушная разведка для выявления разрозненных групп противника и оперативное уничтожение боевой техники и живой силы ВСУ в лесистой местности с помощью РСЗО "Град" группировки войск "Север" при выполнении огневых задач в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. В ходе выполнения боевых задач артиллеристы также уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и ГСМ противника. "В этот раз расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Север" уничтожили подразделения противника, пытавшихся закрепиться на приграничной территории Курской области", - отметили в МО. Кадры объективного контроля, получаемые с БПЛА в режиме реального времени позволяют убедиться в уничтожении целей. "В любой момент можем выехать и в течение пяти минут поразить противника, уничтожить скопление техники, отработать по любой цели, поддержать наши подразделения", - приводит Минобороны слова командира реактивного взвода с позывным "Балу". В ведомстве отметили, что украинские дроны все время охотятся на "Грады" из-за их высочайшей эффективности и огневой мощи.
https://ria.ru/20240829/oborona-1969100682.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Расчеты РСЗО "Град" уничтожили подразделение ВСУ в Курской области
МО: "Грады" группировки "Север" уничтожили подразделение ВСУ в Курской области
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Север" уничтожили подразделение ВСУ, пытавшееся закрепиться на приграничной территории в Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Военнослужащими подразделений ведется воздушная разведка для выявления разрозненных групп противника и оперативное уничтожение боевой техники и живой силы ВСУ в лесистой местности с помощью РСЗО "Град" группировки войск "Север" при выполнении огневых задач в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
В ходе выполнения боевых задач артиллеристы также уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и ГСМ противника. "В этот раз расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Север" уничтожили подразделения противника, пытавшихся закрепиться на приграничной территории Курской области", - отметили в МО.
Кадры объективного контроля, получаемые с БПЛА в режиме реального времени позволяют убедиться в уничтожении целей. "В любой момент можем выехать и в течение пяти минут поразить противника, уничтожить скопление техники, отработать по любой цели, поддержать наши подразделения", - приводит Минобороны слова командира реактивного взвода с позывным "Балу".
В ведомстве отметили, что украинские дроны все время охотятся на "Грады" из-за их высочайшей эффективности и огневой мощи.