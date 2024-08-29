Рейтинг@Mail.ru
Расчеты РСЗО "Град" уничтожили подразделение ВСУ в Курской области - РИА Новости, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:16 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/rszo-1969106252.html
Расчеты РСЗО "Град" уничтожили подразделение ВСУ в Курской области
Расчеты РСЗО "Град" уничтожили подразделение ВСУ в Курской области - РИА Новости, 29.08.2024
Расчеты РСЗО "Град" уничтожили подразделение ВСУ в Курской области
Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Север" уничтожили подразделение ВСУ, пытавшееся закрепиться на приграничной территории в Курской области, сообщило... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T05:16
2024-08-29T05:16
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956314249_0:299:3110:2048_1920x0_80_0_0_e54c140f602e0c617352e579e9057cee.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Север" уничтожили подразделение ВСУ, пытавшееся закрепиться на приграничной территории в Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Военнослужащими подразделений ведется воздушная разведка для выявления разрозненных групп противника и оперативное уничтожение боевой техники и живой силы ВСУ в лесистой местности с помощью РСЗО "Град" группировки войск "Север" при выполнении огневых задач в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. В ходе выполнения боевых задач артиллеристы также уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и ГСМ противника. "В этот раз расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Север" уничтожили подразделения противника, пытавшихся закрепиться на приграничной территории Курской области", - отметили в МО. Кадры объективного контроля, получаемые с БПЛА в режиме реального времени позволяют убедиться в уничтожении целей. "В любой момент можем выехать и в течение пяти минут поразить противника, уничтожить скопление техники, отработать по любой цели, поддержать наши подразделения", - приводит Минобороны слова командира реактивного взвода с позывным "Балу". В ведомстве отметили, что украинские дроны все время охотятся на "Грады" из-за их высочайшей эффективности и огневой мощи.
https://ria.ru/20240829/oborona-1969100682.html
https://ria.ru/20240828/ukraina-1969062564.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956314249_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_455f0893dab2770ee6a2e9418ad4a5b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Расчеты РСЗО "Град" уничтожили подразделение ВСУ в Курской области

МО: "Грады" группировки "Север" уничтожили подразделение ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Север" уничтожили подразделение ВСУ, пытавшееся закрепиться на приграничной территории в Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Военнослужащими подразделений ведется воздушная разведка для выявления разрозненных групп противника и оперативное уничтожение боевой техники и живой силы ВСУ в лесистой местности с помощью РСЗО "Град" группировки войск "Север" при выполнении огневых задач в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса Ланцет против военной техники ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
"Все рухнет". На Западе сделали неожиданное заявление о ситуации в Донбассе
03:32
В ходе выполнения боевых задач артиллеристы также уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и ГСМ противника. "В этот раз расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Север" уничтожили подразделения противника, пытавшихся закрепиться на приграничной территории Курской области", - отметили в МО.
Кадры объективного контроля, получаемые с БПЛА в режиме реального времени позволяют убедиться в уничтожении целей. "В любой момент можем выехать и в течение пяти минут поразить противника, уничтожить скопление техники, отработать по любой цели, поддержать наши подразделения", - приводит Минобороны слова командира реактивного взвода с позывным "Балу".
В ведомстве отметили, что украинские дроны все время охотятся на "Грады" из-за их высочайшей эффективности и огневой мощи.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
"Будут мертвы". Зеленского предупредили о катастрофе на фронте
Вчера, 19:44
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала