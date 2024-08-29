https://ria.ru/20240829/rossiya-1969348431.html
"Очень серьезно". Украинский дипломат признал неудобную правду о России
"Очень серьезно". Украинский дипломат признал неудобную правду о России - РИА Новости, 29.08.2024
"Очень серьезно". Украинский дипломат признал неудобную правду о России
Украина недооценила влияние России на страны глобального Юга и Бразилию в частности, заявил посол Украины в Бразилии Андрей Мельник, занимавший ранее пост посла РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T23:10
2024-08-29T23:10
2024-08-29T23:10
специальная военная операция на украине
брикс
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Украина недооценила влияние России на страны глобального Юга и Бразилию в частности, заявил посол Украины в Бразилии Андрей Мельник, занимавший ранее пост посла Украины в Германии, в интервью "Украинской правде"."Русские были гораздо активнее, они реально инвестировали и ресурсы, и время, и мозги в этот регион – и вообще в глобальный Юг. А мы, к сожалению, недостаточно присутствовали", — отметил он.По словам дипломата, в Бразилии не понимают, зачем им иметь дело с Украиной, в то время как они сосредоточены на сотрудничестве с Москвой. Мельник признал, что Киев это недооценил."Особенно историю с БРИКС. Нам казалось – ну, Брикс – что это такое? <…> И сейчас они его укрепляют, расширяют – и видят как центр противовеса Западному миру очень серьезно", — добавил он.Мельник также признал, что сейчас Украина не знает, как ей действовать, учитывая ее мизерные ресурсы.Президент России Владимир Путин неоднократно критиковал пропагандируемый Западом "мировой порядок, основанный на правилах", называя его нонсенсом. По его словам, этих правил никто не видел и не писал, что дает возможность приверженцам подобного колониального подхода придумывать их от случая к случаю ради своей выгоды.Российский лидер подчеркивал, что многополярный миропорядок укрепляется, и это неизбежный процесс, поскольку уродливая по своей сути неоколониальная мировая система прекратила существование.При этом глава государства указывал на необходимость создать новый мировой порядок, в основу которого лягут принципы открытости экономики, справедливости для всех, коллективных решений и учета интересов всех государств.
https://ria.ru/20240829/zelenskiy-1969326165.html
https://ria.ru/20240829/udar-1969287100.html
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брикс, в мире, украина, россия, бразилия, владимир путин, андрей мельник
Специальная военная операция на Украине, БРИКС, В мире, Украина, Россия, Бразилия, Владимир Путин, Андрей Мельник
"Очень серьезно". Украинский дипломат признал неудобную правду о России
Мельник: Украина сильно недооценила влияние России на глобальный Юг
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Украина недооценила влияние России на страны глобального Юга и Бразилию в частности, заявил посол Украины в Бразилии Андрей Мельник, занимавший ранее пост посла Украины в Германии, в интервью "Украинской правде".
"Русские были гораздо активнее, они реально инвестировали и ресурсы, и время, и мозги в этот регион – и вообще в глобальный Юг. А мы, к сожалению, недостаточно присутствовали", — отметил он.
По словам дипломата, в Бразилии не понимают, зачем им иметь дело с Украиной, в то время как они сосредоточены на сотрудничестве с Москвой
. Мельник признал, что Киев
это недооценил.
"Особенно историю с БРИКС
. Нам казалось – ну, Брикс – что это такое? <…> И сейчас они его укрепляют, расширяют – и видят как центр противовеса Западному миру очень серьезно", — добавил он.
Мельник также признал, что сейчас Украина не знает, как ей действовать, учитывая ее мизерные ресурсы.
Президент России Владимир Путин
неоднократно критиковал пропагандируемый Западом "мировой порядок, основанный на правилах", называя его нонсенсом. По его словам, этих правил никто не видел и не писал, что дает возможность приверженцам подобного колониального подхода придумывать их от случая к случаю ради своей выгоды.
Российский лидер подчеркивал, что многополярный миропорядок укрепляется, и это неизбежный процесс, поскольку уродливая по своей сути неоколониальная мировая система прекратила существование.
При этом глава государства указывал на необходимость создать новый мировой порядок, в основу которого лягут принципы открытости экономики, справедливости для всех, коллективных решений и учета интересов всех государств.